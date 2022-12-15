«بتروجيت» تنتهى من تدعيم أرصفة دمياط للحاويات خلال أيام

قالت مصادر مطلعة، إن شركة «المشروعات البترولية والاستشارات الفنية» (بتروجيت)، ستنتهى من تنفيذ مشروع تدعيم أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة “التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري” خلال أيام.

وحسب تقرير صادر عن الشركة عن العام المالى الماضي، بلغ حجم التكوين الاستثمارى خلال العام المالى السابق نحو 250 مليون جنيه، منها استكمال مشروع تدعيم أرصفة الحاويات، أرقام 1 ، و2، و3، و4 بقيمة بلغت 230 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحات الجديدة وساحة الوارد بقيمة 15 مليون جنيه، علاوة على قيمة دفعة لتوريد 3 أوناش رصيف عملاق بقيمة 3.9 مليون جنيه.

كما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى تدعيم الأرصفة حتى نهاية يونيو الماضى قرابة 547 مليون جنيه، وتم استلام قرابة 715 مترا طوليا من تلك منها، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الحالي، واستقبال السفن بها.

كما يتم تنفيذ تدعيم وتأهيل أرصفة 5 و6 التى تم الحصول عليها من هيئة الميناء لمدة 15 عامًا بطول 400 متر، لتصل قيمة تدعيمها مع شركة بتروجيت أيضًا إلى نحو 55.2 مليون جنيه من تكلفة تدعيم الرصيفين، واستلام تجهيز ساحة قدرها 8 آلاف متر مربع ظهير الأرصفة 5 و6 بقيمة 7.1 مليون جنيه.

ويستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1.4 مليون حاوية إلى 1.8 مليون سنويًا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 1.3 مليار جنيه، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترًا بدلًا من 1050.

ويؤدى ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والسعة للمحطة من 20 إلى %25 كما يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة باختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.

وأشارت المصادر، إلى أن دمياط للحاويات حققت قفزة فى إيراداتها، إضافة إلى المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، والتى من المقرر أن تسهم فى زيادة وجود الشركة بين شركات الحاويات العاملة فى منطقة شرق البحر المتوسط.

ووصل إجمالى الأصول غير المتداولة بالشركة خلال العام المالى الماضى إلى 1.76 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار خلال العام المالى قبل الماضي، سواء أصولًا ثابتة مشروعات تحت التنفيذ واستثماراتها فى شركات أخرى وإنشاء أصول غير مملوكة لها تخدم أغراضها.

كما وصل صافى ربح الشركة إلى 673.9 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، مقارنة بنحو 528.5 مليون خلال العام المالى قبل الماضي.

وأكدت «المصادر» أنه تم اعتماد المعدات والأوناش التى تم خروجها من الخدمة، ضمن خطة الشركة فى الإحلال والتجديد، وتمثلت تلك المعدات فى ونش بضائع تلسكوبي، و3 جرار تربرج، ونش جوتولد 30 طنا و10 أوناش ساحة عملاق RTG حيث بلغت قيمة تلك المعدلات 54 مليون جنيه.

وذكرت بيانات الشركة أنها تتعامل مع 20 خطا ملاحيا عالميا، وتستهدف جذب خطوط ملاحية جديدة فى ظل المنافسة الكبيرة التى بين محطات الحاويات بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وبلغت مساهمة خط ميرسك فى نشاط المحطة %2 ونظيره CMA- CGM الفرنسى نحو %16 وتحالف أوشن أليانز 70% ، فيما يسهم خط MSC السويسرى بنسبة %6 و”كوسكو” بنحو %3 بينما وصلت خطوط أخرى متنوعة إلى %2 من نسبة حجم أعمال المحطة العام المالى الماضي.

وذكرت الشركة أنها تقوم حاليًا بتحقيق معدل أداء يصل إلى 20 حركة للونش فى الساعة، بينما تستهدف خلال العام الحالى الوصول إلى 30 حركة للونش فى الساعة عبر تطبيق المنظومة الإلكترونية للحاويات.

وأكدت الشركة أن معدل أداء المحطات فى الشرق الأوسط وسنغافورة يصل الى 40 حركة/للونش فى الساعة، فى حين يبلغ فى محطات الموانئ المحيطة،وخاصة جنوب وشرق البحر المتوسط من 20 – 25 حركة للونش فى الساعة.

وأوضحت بيانات الشركة أنها تعاقدت مع هيئة الميناء للاشتراك فى الخدمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك مقابل واحد دولار لكل حاوية يتم تداولها وذلك لمدة 5 سنوات يتم تجديدها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنتظمة 1990، وحققت نجاحًا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.