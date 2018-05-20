بتروجيت تفوز بمناقصة تدعيم وتعميق أرصفة دمياط لتداول الحاويات

السيد فؤادعلمت «المال» أن شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» التابعة لقطاع البترول، فازت بالمناقصة الخاصة بتدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.وأكد مصدر مطلع لـ«المال» أن المنافسة كانت بين 5 شركات متخصصة فى أعمال ا

السيد فؤاد

علمت «المال» أن شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» التابعة لقطاع البترول، فازت بالمناقصة الخاصة بتدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وأكد مصدر مطلع لـ«المال» أن المنافسة كانت بين 5 شركات متخصصة فى أعمال المقاولات البحرية، وجميعها تم تأهيلها فنيًّا، إلا أن بتروجت كانت الأقل فى العروض المالية المختلفة.

وأهم الشركات التى كانت قد تنافست على المشروع كل من أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والنصر للمبانى والإنشاءات «ايجيكو»، النيل للإنشاءات والطرق التابعة لوزارة النقل، وأندرجون اليونانية، والهندسية للموانئ الصينية «شيناهاربر».

وأكد «المصدر» أنه من المتوقع أن يتم ترسية المشروع خلال شهر يونيو المقبل، بتكلفة تتخطى 650 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن تدعيم الأرصفة الخاصة بـ«دمياط للحاويات» حتى يمكن تعميق الغاطس أمامها ليصل إلى 17 مترًا مقارنة بنحو 13.20 مترًا، لتمكين الشركة من استقبال الأجيال الحديثة من السفن، والتى تصل حاليًّا إلى طاقة 22 ألف حاوية بعد أن كانت 11 ألف منذ 4 سنوات.

وتتفاوض الشركة مع هيئة الميناء على استغلال رصيفى 5 و6 المتاخمة لأرصفة الشركة، وذلك خلال عملية تطوير الرصيف حتى لا يحدث تكدس للسفن.

وأوضح المصدر أن شركة دمياط لتداول الحاويات كانت تتداول فى العام المالى 2009 / 2010 قرابة 1.3 مليون حاوية، إلا أنه حدث انخفاض فى المعدلات بسبب زيادة حجم سفن الحاويات، وبالتالى الغاطس الخاص بها فى الوقت الذى تواجه فيه الشركة ثبات فى أعماقها، فانخفض معدل التداول إلى 700 ألف حاوية .

وأشار الى أنه منذ عام 2014 زادت معدلات التداول إلى 800 ألف حاوية ثم مليون حاوية بعد أن قامت هيئة الميناء بتعميق الممر الملاحى للميناء، حتى وصل خلال العام الماضى 2017 إلى 1.26 مليون حاوية، متوقعًا أن تتجاوز الشركة معدلات 1.32 مليون حاوية بنهاية العام المالى الحالى خلال يونيه المقبل.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط عن قيامها بتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التعميق إلى 16 مترًا منذ عامين، وكان من المقرر أن يصل العمق إلى 18 مترًا ، إلا أنه حسب مصادر بهيئة الميناء فمن المقرر أن يتم ربط التعميق بمشروع محطة الحاويات الثانية والتى تقوم الهيئة حاليًّا بتأسيس شركة لتنفيذه.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة قامت مؤخرًا بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بالبدء فى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميكنة محطة حاويات دمياط باستخدام المنظومة الإلكترونية لتطبيقات (Navis N4) والتى تعد المنظومة الإلكترونية الأولى على مستوى العالم التى تستخدم فى ميكنة محطات الحاويات وتعتمد على استخدام أجهزة RDT ،VMT على أحدث طراز (Honye well) والتى تعمل بتقنية شبكة «3G «لتداول البيانات لاسلكيًا فى أرصفة وساحات محطة الحاويات.

وأضاف أن مشروع ميكنة إجراءات العمل داخل المحطة يُسهم بصورة مباشرة فى زيادة القدرة التنافسية من خلال خفض وقت مكوث السفن على الأرصفة وزيادة معدلات التداول وصولاً إلى المعدلات العالمية، الأمر الذى يعد استكمالاً لأعمال التطوير المستمر والربط الآلى بين جهات مجتمع الميناء وهو ما يتماشى معى توجهات الدولة بما يخدم جميع المتعاملين مع محطة حاويات دمياط بشكل خاص ومع هيئة الميناء بشكل عام.

جدير بالذكر، أن الهيئة كانت قد نفذت من قبل الربط مع بعض مشغلى المحطات المختلفة داخل الميناء مثل المستودعات المصرية والصوامع وشركات الزيوت، وأيضًا الجهات الحكومية ومنها الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والبيئة والجهات الشرطية بخلاف شركات القطاع الخاص والوكلاء الملاحيين والشحن والتفريغ، وتستهدف الهيئة الربط مع باقى الجهات المختصة.