بتروجت يهرب من كمين الجيش ويخطف المركز التاسع

علي المصري خطف بتروجت ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه طلائع الجيش، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات اﻷسبوع السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. سجل هدف اللقاء الأول، علاء علي، لاعب الفريق البترولي، في

علي المصري





خطف بتروجت ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه طلائع الجيش، بالتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات اﻷسبوع السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الأول، علاء علي، لاعب الفريق البترولي، في الدقيقة 64 من عُمر اللقاء، قبل أن يتعادل صلاح أمين للفريق العسكري، قبل نهاية الوقت اﻷصلي للقاء بثلاث دقائق، وبعدها بدقيقة واحدة خطف كريم طارق الهدف الثاني لبتروجت.

بتلك النتيجة يخطف بتروجت المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصري الممتاز من طلائع الجيش، بعدما رفع الفريق البترولي رصيده للنقطة 34، فيما تجمّد رصيد نظيره العسكري عند 31 نقطة.