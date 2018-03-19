بتروجت يقلب الطاولة على الاتحاد السكندري ويخطف نقطة ثمينة

على المصرىقلب بتروجيت الطاولة علي مضيفه الاتحاد السكندري، بتعادلهما الإيجابي 2_2، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، فى ختام لقاءات الأسبوع الثلاثون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل محمد ناجي هدفي الاتحاد السكندري في الدقيقتين 47 و56،

على المصرى

قلب بتروجيت الطاولة علي مضيفه الاتحاد السكندري، بتعادلهما الإيجابي 2_2، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، فى ختام لقاءات الأسبوع الثلاثون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل محمد ناجي هدفي الاتحاد السكندري في الدقيقتين 47 و56، وأضاع أحمد كابوريا ضربة جزاء في الدقيقة 87، لترتد بهدف لبتروجت عن طريق محمد عبدالسلام، قبل أن يخطف أحمد جمال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

التعادل رفع رصيد الاتحاد بالسكندري للنقطة 33، وعاد للمركز الثالث عشر، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما ارتقى للمركز الثامن بـ36 نقطة.

وعلى استاد السلام، وضمن نفس الجولة والتوقيت، خطف انبي نقطة ثمينة من مضيفه الإنتاج الحربي، بتعادلهما بهدف لكل فريق.



تقدم اﻹنتاج الحربي مبكرا، عن طريق خالد قمر بعد ثماني دقائق فقط من انطلاقة المباراة قبل أن يتعادل صلاح سليمان لإنبي في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة يحافظ الإنتاج الحربي على المركز السابع بعدما رفع رصيده للنقطة 40، وبقي إنبي في المركز السادس بـ41 نقطة وله مباراة مؤجلة.