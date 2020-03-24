بتروجت تستعرض نتائج الجمعية العمومية أمام وزير البترول عبرالفيديو كونفرانس

46 مليار جنيه تعاقدات الشركة بزيادة 15% عن عام 2018



في اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروجت لإعتماد نتائج الاعمال لعام 2019 عبر الفيديوكونفرانس.



واكد الملا خلال الاجتماع على المساهمة الفعالة لشركات تنفيذ المشروعات البترولية في تحقيق اهداف الاقتصاد القومى ووزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال إن هذه الشركات الذراع التنفيذي للوزارة وصاحبة الدور الرئيسى في انجاز كافة اعمال ومشروعات صناعة البترول والغاز المصرية بمعدلات عمل متميزة ووفقا للتوقيتات الزمنية المطلوبة و اتباع اعلى معايير الجودة في التنفيذ.



ووجه الملا بالاستمرار في تنمية اعمال هذه الشركات ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في فتح مجالات عمل وانشطة جديدة لها داخل مصر وخارجها.

وزير البترول يوصى بالتوسع فى استخدام التكنولوجيا لتنفيذ المشروعات

وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير مهارات الكوادر البشرية وتدريبها .

كما وجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية لتوفير الوقت وتقليل التكاليف الخاصة بذلك وهو مايتواكب مع اهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .



‎و أوضح المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت أنها نجحت خلال عام 2019 فى ترسيخ تواجدها على المستويين المحلى والاقليمى.

وأكد على مكانتها كذراع تنفيذى لقطاع البترول المصرى داخل وخارج مصر، وذلك من خلال تبنيها سياسة جديدة لتنفيذ رؤية وزارة البترول الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بصفه عامة .

، وأضاف انها نفذت إستراتيجية عمل مرنة وطموحة تضمنت في مقدمة أولوياتها المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية لوزارة البترول .

كما اتاحت تلك الاستراتيجية فتح مجالات عمل جديدة لمشاركة قطاع البترول ممثلاً في شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية بالاضافة الى تنفيذ المشروعات البترولية خارج مصر في عدة دول عربية

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وأوضح انها حققت خلال عام 2019 حجم تعاقدات غير مسبوق في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018 .

137 مشروعات لشركة بتروجت داخل وخارج مصر

ولفت إلى أن ن حجم اعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعاً داخل وخارج مصر .

وقال ان ابرز المشروعات التي ساهمت في عمليات تنفيذها داخل مصر فى صناعة البترول والغاز كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في مرحلتها لثانية ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد .

وتضم القائمة مشروعات مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتين بأسيوط وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومحطات حقول انتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة .

ولفت إلى مساهمتها في العديد المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة من أهمها مشروعات مجمعى الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بالعين السخنة ، ومشروعات انفاق قناة السويس وازدواج نفق الشهيد احمد حمدى 2 و مشروع انشاء مدينة العلمين الجديدة .

كما تم تنفيذ اعمال الشبكة الخاصة بمحطة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية وتطوير الطريق الدائرى الاوسطى وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط .

تنفيذ مشروعات فى 6 دول عربية



وأضاف انها شاركت خلال العام في تنفيذ مشروعات بست دول عربية هي السعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان والجزائر والعراق.

ومن أهم تلك المشروعات ما يتم تنفيذه بالمملكة لتوسعات محطة الحاوية وانشاء خطوط الحرد الجنوبية وإزالة الكبريت وخط الحاوية العثمانية .

واشار الى مشروع محطة كهرباء الدقم بسلطنة عمان وتطوير حقل روميثا بالامارات ، اضافة الى حرص الشركة على التواجد في الأسواق الافريقية .

وقال أن الشركة وقعت لأول مرة على اتفاقيات للعمل في تنفيذ المشروعات البترولية بدولة غينيا الاستوائية ، وتدرس المشاركة في تنفيذ مشروعات بترولية وغازية في أنجولا وموزمبيق واوغندا .



ولفت الى نجاحها في فتح مجالات عمل جديدة لها طبقا لاستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول حيث نجحت في اقتحام مجال تنفيذ المشروعات البيئية لمعالجة مياه الصرف الصناعى ومشروعات تنفيذ وتشغيل تسهيلات الإنتاج المبكر للبترول والغاز .



‎واكد أن العام 2019 شهد اهتماماً بتنمية المهارات للعاملين بالشركة الذين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق النجاحات وتنمية اعمالها .

ونفذت العديد من الاجراءات الرامية تحقيق هذا التوجه على مستوى كافة الوظائف بالشركة (فنية / ادارية)، فضلا عن ترسيخ مفهومي “السلامة اولاً” و “باعلى جودة” ووضعهما فى اطار الاولوية المطلقة لكافة انشطة الشركة.



‎كما شهد عام 2019 الاهتمام تنفيذ العديد من الاجراءات التى تهدف الى تطوير الاداء العام للشركة .

وقال ان ذلك تم من خلال التحرك على العديد من المحاور مثل التحول الرقمى لكافة اجراءات وعمليات الشركة – انطلاقاً من التوجه العام لوزارة البترول.

خطة متكاملة لتطبيق الحوكمة

ولفت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الحوكمة باعتبارها أساس أي استراتيجية تهدف للنجاح ومحركًا رئيسيًا للنمو المستدام وتعزيز قيمة الشركة على المدى الطويل.

وأيضاً العمل على تفعيل قطاع البحوث والتطوير (R&D) من خلال استكمال تطبيق برنامج LEAN MANUFACTURING والذى يعتبر أحدث نظم إدارة التصنيع عالمياً وتطبيقا لمفاهيم الإدارة المتمثلة في التحسين المستمر والجودة وخفض الفاقد.

كما تضمنت خطة أعمال بتروجت تطبيق برامج واليات عمل بإستـــخدام أحـــدث التكنــــــولوجيات العالمية لتحقيق أفضل مستويات الأداء فى المشروعات التى تتولى تنفيذها.



‎واكد أنه جرى استكمال اجراءات تطوير بيئة العمل من خلال رفع كفاءة معسكرات الاقامة للعاملين بالشركة واجراء توسعات تتناسب زيادة حجم اعمال الشركة

تطوير الورش ومصانع التغليف للمواسير

واضاف أنه تم تطوير ورش التصنيع ومصانع التغليف للمواسير من خلال ادخال الات ومعدات حديثة ومتطورة وانشاء ورش جديدة متخصصة وبالشكل الذى يساهم فى رفع كفاءة الاداء بتلك الورش .

ولفت إلى تنفيذ ذلك بشكل يدعم توجه وزارة البترول لتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى بالمشروعات

كما تم العمل على دعم اسطول معدات الشركة وتطويره من خلال شراء عدد من المعدات الحديثة والمتطورة والتى ساهمت وبشكل فعال فى دعم تنفيذ المشروعات فى الوقت المحدد وباعلى كفاءة ممكنة.