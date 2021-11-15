«بتروجاس»: 200 مليون جنيه إجمالى تكلفة تطوير منظومة البوتاجاز العام الماضى

أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول أن إجمالى الاستثمارات الفعلية التى أنفقتها شركة الغازات البترولية «بتروجاس» خلال العام المالى الماضى لتطوير منظومة نقل وتداول البوتاجاز بلغت نحو 200 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن تلك الاستثمارات تم توجيهها لتنفيذ حزمة مشروعات بمجالات الأمن الصناعى والإنتاج والإحلال والتجديد والتعبئة.

على صعيد آخر، انتهت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» من تطوير منظومة تخزين وتداول وتعبئة البوتاجاز فى 4 مناطق هى القطامية ومسطرد وأسيوط وقويسنا، وجارٍ تطوير طنطا وطموه بالجيزة والإسكندرية والسويس وعجرود.

ووفقًا للمصادر فقد تم تنفيذ برامج التطوير لمصانع الشركة عبر التعاون مع شركة «بتروجت»، مضيفة أن عمليات التطوير تمت بحسب اتفاقية خدمات فنية بين الشركتين.

وتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أمس الأول السبت، منطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية التابعة لشركة بتروجاس، والتى افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التى تقوم بإمداد القاهرة الكبرى وعدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من أسطوانات البوتاجاز.

وخلال الزيارة أعطى المهندس طارق الملا إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا فى كل مراحلها، منذ وصوله إلى الموانئ فى حالة الاستيراد أو إنتاجه محليًا من معامل التكرير وتخزينه بالمستودعات وحتى وصوله إلى المستهلك، وذلك بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.

وأوضح «الملا» أن تطبيق أنظمة التحول الرقمى فى إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يستهدف رفع كفاءتها، بالتوازى مع المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى كل مناطق الجمهورية، والذى ساهم بدوره فى تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاكه.

كما تم استعراض موقف نظام سكادا الجديد الذى تم البدء فى إجراءاته التنفيذية اللازمة لإنشائه بشركة بتروجاس، ومن المقرر أن يقوم بربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس بمنظومة إلكترونية رقمية يمكن من خلالها مراقبة ومتابعة كميات البوتاجاز الواردة، سواء من خلال خطوط الأنابيب أو السيارات الصهريجية والكميات المنصرفة.

ويتصل نظام سكادا بالمركز الرئيسى لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول، بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج.