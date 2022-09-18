«بتروجاس»: وفرنا 3.6 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلية العام الماضى

كشف المهندس نبوى محمود، رئيس شركة بتروجاس، عن أهم نتائج الأعمال حيث تم توفير حوالى 6. 3 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلى خلال العام المالى 2021/2022 بانخفاض قدره 6. 1 %.

وشهد العام تعبئة 309 ملايين أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 مصنعاً لتعبئة الأسطوانات وتوزيعها من خلال 3093 مركز توزيع للمستهلكين، وتم اعادة تأهيل 9. 3 مليون أسطوانة.

كما استعرض جهود دعم وتحديث أنظمة الأمن والسلامة بمواقع شركة بتروجاس، وجهود تطبيق التحول الرقمى وتشغيل المنظومة الالكترونية لتنظيم ومراقبة توزيع البوتاجاز وتطبيق المرحلة الاولى من نظام ERP لإدارة الموارد والاصول.

وخلال الجمعية وجه الوزير الشكر للمهندس رأفت عبد الهادى رئيس الشركة الذى خرج للتقاعد منذ أيام على جهوده خلال العام الأخير فى تنفيذ خطط تطوير منظومة البوتاجاز.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج اعمال العام المالى 2021/2022 حيث ترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركة بتروجاس عبر الفيديو كونفرانس بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة.

حضر الجمعيات أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للشئون الإدارية والتطوير الهيكلي وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وأشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية وعلاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول و نوابه محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، و محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط و مركز معلومات قطاع الأعمال العام.