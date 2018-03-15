بتروجاس تخفض إمدادات البوتاجاز اليومية

نسمة بيومىخفضت شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، التابعة لوزارة البترول، إمدادات البوتاجاز فى السوق المحلية بما يتراوح بين «50 و100» ألف أسطوانة يوميًّا، لتصل حاليا إلى 1.15 مليون أسطوانة، مقارنة بنحو 1.250 مليون أسطوانة يوميًا خلال الموسم الشتوى.وتعد «بتروجاس» الشر

نسمة بيومى

خفضت شركة الغازات البترولية “بتروجاس”، التابعة لوزارة البترول، إمدادات البوتاجاز فى السوق المحلية بما يتراوح بين «50 و100» ألف أسطوانة يوميًّا، لتصل حاليا إلى 1.15 مليون أسطوانة، مقارنة بنحو 1.250 مليون أسطوانة يوميًا خلال الموسم الشتوى.

وتعد «بتروجاس» الشركة الأم التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول المسئولة عن تعبئة وتوفير البوتاجاز لجميع المحافظات.

أوضح المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية “بتروجاس”، إن معدلات ضخ البوتاجاز تنخفض بشكل ملحوظ خلال الصيف، مقارنة بالموسم الشتوى.

وقال إن إمدادات البوتاجاز ستتراجع تدريجيًّا خلال الصيف، لتصل إلى 1.1 مليون أسطوانة مطلع أبريل المقبل، ثم 900 ألف، خلال ذروة الموسم فى شهر أغسطس.

وأضاف أن استيراد شحنات البوتاجاز تتم بشكل منتظم حاليًا، دون أى معوقات، وتصل الشحنات إلى الموانئ، بحسب الجدول الزمنى المتفق عليه.

وتستورد مصر نحو %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، من عدة دول أبرزها السعودية، والجزائر.

وقال الشويخ إن آخر شحنات وصلت إلى الموانئ المصرية بلغت حمولتها 90 ألف طن قادمة من شركة أرامكو السعودية، مقسمة بين شحنة تم تفريغها فى ميناء وادى فيران بحمولة 45 ألف طن، وأخرى فى ميناء سوميد بالعين السخنة بالكمية نفسها.

وعلى صعيد معدلات الإنتاج محليا، أكد رئيس شركة بتروجاس، انتظام الإنتاج من معامل التكرير، الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية، لتصل حاليًا إلى 7000 طن يوميا.

وعن مغالاة الباعة المتجولين فى سعر بيع أسطوانة البوتاجاز قال الشويخ “لا يوجد أى مبرر للمبالغة فى أسعار بيع الأسطوانات، لتصل إلى 70 جنيها فى بعض المناطق حاليا، لا سيما أن السعر الرسمى للأسطوانة المنزلية يبلغ 30 جنيهًا.

وتابع: الأسطوانات متوافرة فى المستودعات ولا توجد أى أزمات أو نقص فى المعروض، بل على العكس هناك وفرة ملحوظة فى المعروض، ولكن جشع بعض الباعة وراء الارتفاعات غير المبررة.

وشهدت بعض المناطق خلال الأيام الماضية ارتفاعًا غير مبرر فى أسعار بيع الأسطوانات المنزلية من قبل الباعة المتجولين فى الأسواق، رغم وفرة المعروض.

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز خلال شهر يونيو الماضى بنسبة %100 لتصل إلى 30 جنيها مقابل 15 قبل الزيادة، فى الوقت الذى تتجاوز فيه تكلفتها الفعلية 120 جنيها.

فى 6 محافظات

«القناة للكهرباء» تضخ 85 مليون جنيه لتحويل الكابلات الهوائية

المال ـ خاص

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أن تكلفة تحويل الكابلات الهوائية إلى أخرى أرضية، فى نطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تتجاوز 85 مليون جنيه.

استعرض محمد السيد، رئيس شركة القناة، تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى، والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط، إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة، بالتنسيق مع المحافظات.

قال السيد إن الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية لشركته، إحلال وتجديد (6) موزعات، و268 محولًا، وأكشاك بالمحولات، و2415 عامودًا، لافتاً إلى أن شبكة الجهد المتوسط تم تنفيذ عدد (286) كم من الخطوط الهوائية، و(501) كم كابلات، (159) سكاكين.

أضاف السيد أن الشركة قامت أيضاً بتنفيذ شبكات الجهد المنخفض، 6334 عامودًا، و2806 كم موصلات، و92 كم كابلات، و127 لوحة جهد منخفض.

عن الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، أضاف أن الانتهاء من تحويل تلك الخطوط فى السويس بإجمالى 6 خطوط، وجنوب سيناء (2) خط، وبورسعيد (8) خطوط، بإجمالى أطوال للكابلات فى الثلاث محافظات، تصل إلى حوالى (12777) م.

كما انتهت الشركة من تحويل 24 خطًا هوائيًا بالإسماعيلية، بأطوال كابلات تصل إلى (12246)م، ووسط الشرقية تحويل 16 خطًا، بأطوال كابلات تصل إلى حوالى 5583 م، و22 خطًا هوائيًا بشمال الشرقية، بإجمالى أطوال 9291 م، و9 خطوط بجنوب الشرقية بإجمالى أطوال 2063 م، وتحويل 5 خطوط بشمال سيناء بإجمالى أطوال تصل إلى 4475 م.

كشف السيد عن أن نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة القناة للتوزيع تصل إلى %85.

تقوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ استثمارات تصل إلى 396 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى الحالى 2017/2018.

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال اجتماعه مع قيادات شركة القناة، أنه ضرورى الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، وجودة التنفيذ، والمتابعة، ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

ومناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، وتحسين معدلات الفقد.

تضم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى مشتركى الشركة 3.7 مليون مشترك، ويبلغ عدد المحولات التابعة للشركة 32.066 محول.