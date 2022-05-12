«بتروتريد» تجدد مع «موانئ البحر الأحمر» بروتوكول تجميع المخلفات الزيتية للسفن

جددت هيئه موانيء البحر الإحمر وشركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” بروتوكولهما السنوي لتجميع وتداول المخلفات الزيتية والبترولية والتخلص النهائي والآمن منها.

وينص البروتوكول الذي حصلت المال على نسخة منه، على استمرار تأجير شركة “بتروتريد” الماعونة “سويس 1” المملوكة للهيئة ، بعقد انتفاع بقيمة إيجارية شهريا، تصل إلى 95 ألف جنيه شاملة الضريبة المضافة، علي أن يتم سحب المخلفات البترولية بشكل يومي ويعاد النظر في القيمة الإيجارية سنويا.

كما نص علي التزام شركة “بتروتريد” بتسديد مبلغ 220 جنيها للطن من مخلفات هيئة موانئ البحر الأحمر ، مقابل مصاريف الأجور، والإشراف وتجهيزات الأعمال من قبل الهيئة، ويعاد النظر في تلك القيمة سنويا.

كما أكد البروتوكول على التزام موانيء البحر الأحمر بتخصيص مساحات بكل الموانئ لإنشاء خزانات المخلفات الزيتية والبترولية وغرفة خدمات مقابل حق الانتفاع يتم تحديده بالاتفاق بين الطرفين.

وينص البروتوكول على إلتزام الشركة “بتروتريد” بضرورة تقديم موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول والالتزام بجميع التعليمات والصكوك والمدونات الدولية وتعديلاتها الصادرة من المنظمة البحرية الدولية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيتية.

وتلتزم الشركة بتوفير المعدات المناسبة وسيارات صهريجية لباقي الموانئ لنقل المخلفات البترولية والزيتية إلى خارج موانئ الهيئة، كما تلتزم الشركة من خلال البروتوكول باستلام المخلفات البترولية والزيتية والرواسب البترولية من مقاولي الأشغال علي الرصيف بالتنسيق مع التوكيلات الملاحية مباشرة وتسليمها من الميناء وموافاة إدارة حماية البيئة بالهيئة ببيان استلام الكميات شهرياً.

وتلتزم الشركة باستلام المخلفات البترولية والزيتية بالتنسيق مع التوكيلات الملاحية مباشرة لميناءي سفاجا ونويبع.

يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر ، تشمل موانئ تجارية: السويس (بورتوفيق) – سفاجا – نويبع، وأخرى سياحية وهم الغردقة – شرم الشيخ – دهب – طابا – مرسى علم ، بالإضافة لموانئ أخرى بترولية وتعدينية وصيد.