بتروبل: ارتفاع جديد في إنتاجية ظهر

نسمة بيومى:قال مسئول بارز فى شركة بتروبل، إن إنتاجية حقل "ظهر" فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، ارتفعت حاليا إلى 380 -400 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا، مقارنة بنحو 300 - 350 مليون قدم، عند تشغيله بشكل تجريبى نهاية العام الماضى.و«بتروبل» هى الشركة المسئولة عن عمليات مشروع تنمية

نسمة بيومى:

قال مسئول بارز فى شركة بتروبل، إن إنتاجية حقل “ظهر” فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، ارتفعت حاليا إلى 380 -400 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميا، مقارنة بنحو 300 – 350 مليون قدم، عند تشغيله بشكل تجريبى نهاية العام الماضى.

و«بتروبل» هى الشركة المسئولة عن عمليات مشروع تنمية حقل «ظهر» العملاق للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط غرب بورسعيد، باعتبارها الكيان المشترك، والمسئول عن تنفيذ العمليات بين قطاع البترول المصرى والجانب الإيطالى.

ولفت المسئول إلى أن الشركة مستمرة فى مخطط زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى مليار قدم مكعب يوميا، خلال العام الجارى.

وعلى صعيد متصل، اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أمس، خلال الجمعية العمومية، الموازنات الاستثمارية التخطيطية لشركة “بترول بلاعيم (بتروبل للعام المالى 2019/2018).

وأكد «الملا» ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، يعد حجر الزاوية فى تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية، لافتاً إلى أن إقبال الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه الأنشطة، يأتى على خلفية النتائج الإيجابية التى تحققت فى صناعة البترول، والاستقرار السياسى والاقتصادى الداعم لمناخ الاستثمار، فضلاً عن إستراتيجيات العمل الجادة التى تطبقها الوزارة، لتعزيز الشراكة مع كبريات شركات البترول العالمية.

وأوضح المهندس عاطف حسن، رئيس شركة «بتروبل» أن خطة العمل تستهدف زيادة متوسط الإنتاج اليومى عن العام الحالى، ليصل إلى 358 ألف برميل زيت مكافىء يومياً، بالإضافة إلى حفر بئرين استكشافيين فى دلتا النيل وخليج السويس والاستمرار فى الأعمال الاستكشافية بالمناطق الواعدة.

وأضاف أن العام المقبل، سيشهد تكثيف أعمال تنمية حقل غاز بلطيم جنوب غرب، والتى بدأت خلال العام الحالى، و من المخطط الانتهاء من حفر 5 آبار بالحقل الجديد، ووضعهم على خريطة الإنتاج خلال عام (2018/ 2019)، وسيتم مد خط لربط محطتى معالجة الغاز بمنطقتى أبوماضى والجميل، بهدف استيعاب إنتاج حقل بلطيم و استثمار البنية التحتية المتاحة بأعلى كفاءة لخدمة حقل «نورس» وتقليل تكاليف تسهيلات الإنتاج.

وأشار إلى ما تحقق من نتائج إيجابية فى حقل «نورس» للغاز فى منطقة “نيدوكو” بدلتا النيل، والذى ارتفع إنتاجه إلى مايقرب من 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بعد وضع بئرين على الإنتاج، بالإضافة إلى بئر جديدة جار حفرها حالياً،لافتاً إلى نجاح إجراءات تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل فى حقول «بتروبل» وأن العام المالى الجديد سيشهد الاستمرار فى تلك الإجراءات للوصول إلى أفضل النتائج.

ولفت إلى أن خطة العمل تستهدف حفر 20 بئراً للزيت الخام فى منطقة «أبورديس» بجنوب سيناء، بالإضافة إلى أنشطة صيانة الآبار وتحسين كفاءة تسهيلات الإنتاج بالمنطقة، والتى تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج البترولى منها، بالإضافة إلى أعمال المسح السيزمى والدراسات الفنية لاستكشاف المناطق الواعدة.

حضر الجمعية العمومية، وكيل أول الوزارة، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس فابيو كافانا، رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت «أيوك».