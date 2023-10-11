بترجي: 110 ملايين دولار تكلفة أول مراحل المدينة الطبية في الإسكندرية

قال المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “السعودي الألماني الصحية”، أن المستشفى بالإسكندرية يمثل الخطوة الأولى في إنشاء “مدينة البترجي الطبية” التي تقع على مساحة 88 ألف م2، في منطقة برج العرب، والمخطط أن تكون بمثابة وجهة صحية تعمل لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة والساحل الشمالي، بل والدول المجاورة، مثل ليبيا، حيث ستضم المدينة مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير رعاية مركزة، هذا إلى جانب 3 مستشفيات تخصصية، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع بـ 110 ملايين دولار، وتتيح تشغيل نحو 1200 موظف.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمة ألقاها المهندس صبحي بترجي، أثناء إفتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في افتتاح المستشفى اليوم، معبراً عن امتنانه للدعم الذي لمسه من جميع الجهات المعنية، والذي ساهم في افتتاح المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، التي تمثل ثاني صرح طبي للمجموعة في مصر منذ افتتاح فرع القاهرة عام 2016.

وأضاف البترجى إلى أنه يثق فى الإمكانات المصرية، وهذا الصرح الطبى الكبير خططه وبناه مصريون، ومن يعملون به مصريون من مختلف الكفاءات، سواء الأطباء، أو الممرضين والممرضات، موضحاً أنه يثق فى مستقبل هذا البلد، ولا يلتفت لما يثار من تحديات اقتصادية، أو مشكلة دولار، أو خلافه، ويوقن أن مصر ستكون من أفضل دول العالم فى تقديم الخدمات الطبية خلال السنوات المقبلة، ولذا سيزيد استثماراته فى مصر، وسيتوسع بها.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “السعودي الألماني الصحية” أن الأطباء المصريين من أفضل الأطباء على مستوى العالم، ولذا يأتى للعلاج فى مستشفياته بمصر حاليا الكثير من المرضى من الدول العربية والأفريقية، بل والأوربية، وهذه الأعداد ستزيد تباعا، منوها إلى مستقبل السياحة العلاجية المتميز فى مصر، وما ستدره من عوائد اقتصادية.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، وقام جولة تفقد خلالها جانباً من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته، التي تضمنت العيادات الخارجية، وقسم الأشعة المقطعية والأوعية الدموية، واستمع لشرح حول دور المستشفى السعودي الألماني في تقديم الخدمات الصحية من خلال فروعها بالوطن العربي.