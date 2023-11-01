بتراجع 61%.. مبيعات السيارات الملاكى في مصر تسجل 45.9 ألف مركبة بأول 9 شهور من 2023

تراجعت مبيعات السيارات الملاكي في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 61% لتسجل 45 ألفًا و917 مركبة، مقابل 117 ألفًا و47 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في السوق المحلية بنسبة 67.3% لتسجل 7 آلاف و40 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة مع 21 ألفًا و558 وحدة لفترة المقارنة.

وهبطت مبيعات المركبات الأمريكية المنشأ بنسبة 85% لتصل إلى 665 مركبة، مقابل 4517 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 62%، لتصل إلى 6 آلاف و199 مركبة، مقابل 16 ألفًا و357 وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 55.4%، لتصل إلى 14 ألفًا و939 سيارة، مقابل 33 ألفًا و502 مركبة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 56%، إلى 17 ألفًا و73 مركبة، مقارنة بنحو 38 ألفًا و862 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عامي 2022 و2023: