بتداولات تتجاوز مليار جنيه.. «التجاري الدولي» تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة اليوم

تمكنت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، لتتجاوز قيم تداولاتها مليار جنيه، محققة حصة سوقية بلغت 17.6%، بقيمة تداول 1.02 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 7.23 ألف عملية لصالح 71.13 مليون ورقة مالية.

ثاندر والأهلي فاروس تُكملان المثلث الذهبي خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “ثاندر” لتداول الأوراق المالية وصيفًا في المركز الثاني، بحصة سوقية 10.7%، بقيمة تداول بلغت 617.43 مليون جنيه، ونفّذت حوالي 67.97 ألف عملية على 224.9 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية 9.5%، وقيمة تداول 547.8 مليون جنيه، ونفذت 4.9 ألف عملية على 134.9 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات على المرتبة الرابعة، مقتنصة حصة سوقية تبلغ 7.8%، بتداولات بلغت 451.9 مليون جنيه، ونفذت 16.26 ألف عملية على 129.6 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 352.96 مليون جنيه، بحصة سوقية 6.1%، كما نفذت 11.55 ألف عملية على 123.23 مليون ورقة مالية.

“عربية أون لاين” تحتل المركز السادس بترتيب السمسرة خلال تعاملات البورصة اليوم

كما تربعت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية على الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 335.33 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.8%، من خلال تنفيذ 11.34 ألف عملية على 114.74 مليون ورقة مالية.

وحلّت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بالمركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 304.2 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.3%، من خلال تنفيذ 9.8 ألف عملية على 106.54 مليون ورقة مالية.

واحتلّت “كايرو كابيتال” سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 291.1 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.0%، وبعدد عمليات 4.8 ألف عملية منفَّذة على 60.9 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.1%، بقيمة تداول 235.11 مليون جنيه، ونفذت 10.7 ألف عملية على 103.4 مليون ورقة مالية.

وجاءت “تايكون” للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الأخير من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، وحققت تداولات بقيمة 228.99 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 4.0%، وعدد عمليات 10.2 ألف عملية على 98.26 مليون ورقة مالية.