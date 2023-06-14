بتخفيض 50%.. جامعة هليوبوليس تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب السودانيين

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة توقيع بروتوكول تعاون مع السفارة السودانية بالقاهرة لإستقبال الطلبة السودانيين للدراسة بجميع كليات الجامعة وبتخفيض يصل الى 50٪ وذلك بحضور حلمى ابو العيش رئيس مجلس امناء الجامعة وقد وقع البرتوكول من الجانب السودانى الدكتور مرتضى على عثمان المستشار الثقافى بسفارة السودان.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور حسين محمد عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر والدكتور عبد الحليم بسيونى عميد كلية الهندسة والدكتور عمر رمزى عميد كلية إدارة الاعمال والدكتور فوزى ابو العباس عميد كلية الزراعة الحيوية والدكتور احمد ابو السعود وكيل كلية الصيدلة والسيد محمد جمال أمين عام الجامعة والدكتور كريم حسين مستشار الجامعة للعلاقات الدولية والدكتور محمد حجازى مستشار الجامعة للإعلام والسيد احمد رضا مدير إدارة شئون الطلبة.

وتناول اللقاء توضيح للخدمات التي تقدمها الجامعة وكيفية ترسيخ مفهوم الدراسة العملية وإمكانيات الجامعة الممثلة في كلياتها المتميزة ومراكزها المتخصصة وتتطرق اللقاء الى سبل تنسيق العلاقات بين جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة والجامعات السودانية ومناقشة المنح الثقافية والتعاون المتبادل مع الجامعات السودانية وكيفية التبادل الطلابى والمنح الدراسية وتبادل الخبرات والمشروعات البحثية، وتفقد وفد السفارة السودانية بعض القاعات الدراسية بالجامعة والمباني والمنشٱت داخل الجامعة.

وفي نهاية الاحتفال ابدى وفد السفارة السودانية انبهارهم بمنظومة الدراسة بالجامعة ومراكزها وعبروا عن سعادتهم لهذا التعاون المثمر مع جامعة هليوبوليس