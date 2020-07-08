بتخفيض 25% .. وزارة الشباب تعلن أسعار ومواصفات الدراجات في مبادرة «دراجتك.. صحتك»

و يمكن الدفع نقدي في مقر مركز شباب الجزيرة، وهناك إمكانية للتقسيط الإلكتروني من قبل البنك الاهلى لتشجيع الشباب على استخدام الدراجات الهوائية

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، “أن مبادرة “دراجتك .. صحتك” التى تتبناها الوزارة ستبدأ بتوفير 1000 دراجة بسعر مدعم للمواطنين، ونستهدف زيادة هذا العدد بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع خلال العام الأول للمبادرة؛ تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبغرض المساهمة فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة كأحد المحاور الرئيسية من محاور استراتيجية عمل الوزارة”.

وطرحت وزارة الشباب والرياضة نوعين من الدراجات هم دراجة جبلي Phoenix 2605 تصلح للطرق الممهدة والغير ممهدة، المقاس 26 ، ويصل سعرها 1932 جنيها.

ودراجة هجين Phoenix A55 مناسبة أكثر للطرق الممهدة، المقاس 28، السعر 2362 جنيها.

وذكر الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، عبر صفحتة الشخصية بالفيس بوك، أن المبادرة تسهم في تخفيض سعر الدراجة بنسبة 25% من سعر السوق.

ولفت إلى أنه يمكن الدفع نقدي في مقر مركز شباب الجزيرة، وهناك إمكانية للتقسيط الإلكتروني من قبل البنك الأهلى.

وأضاف أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبدعم من بنك القاهرة.

كما تهدف المبادرة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري ، البدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بالإضافة إلى استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى.

شهادة ضمان لمدة عام

يشار إلى أن هناك خدمات ما بعد البيع وشهادة ضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة وليس لسوء الاستخدام، وتخصيص مركز صيانة بمصنع قادر للصناعات المتطورة – شارع الطيران – مدينة نصر.

رابط الحصول على الدراجة الهوائية

وتوفر وزارة الشباب والرياضة فرصة التقدم لطلب شراء دراجة ضمن مبادرة “دراجتك صحتك” أون لاين من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط التالي: اضغط هنا