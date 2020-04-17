بتخفيض 25%.. «الزراعة» تعلن أسعار ياميش رمضان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، تخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذا “ثابتة ومتحركة”.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية في تصريحات له إن التخفيضات تصل إلى 25%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل.

وأشار إلى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة لرفع العبء عن المواطن.

وأضاف أن الأسعار كالتالي:

سوبيا بـ 25 جنيها نص كيلو.

زبيب إيرانى بـ 30 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى بـ 20 جنيها طبق نص كيلو.

زبيب مصرى فاخر بـ 30 جنيها طبق نص كيلو.

فول سودانى بـ 20 جنيها طبق نص كيلو.

جوز هند بـ 28 جنيها نص كيلو .

عرق سوس بـ 13 جنيها ربع كيلو.

نشا بـ 15 جنيها نص كيلو .

قمر الدين (جودي) بـ 25 جنيها (400 جرام).

قمر الدين (مركز البحوث) بـ 45 جنيه (400 جرام).

قمر الدين الخاص بمركز البحوث مُصنع من مشمش طبيعي عالي الجودة.

قرصيا بـ 30 جنيها نص كيلو .

مشمشية بـ 38 جنيها نص كيلو.

بلح الشبح الكيلو بـ 25 جنيها.

بلح عينيات الكيلو بـ 20 جنيها.

بلح ساكوتى الكيلو بـ 15 جنيها.