بتخفيضات 30%.. محافظ القاهرة يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية ومستلزمات عيد الفطر

تفقّد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددًا من منافذ بيع السلع بالعاصمة؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية ومستلزمات العيد للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تفقّد معرض باب الشعرية الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير مستلزمات العيد بتخفيضات تصل لـ30% على جميع المعروضات.

وأضافت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم، أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بمشاركة الشركات القابضة وكبار التجار، ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأحذية والمفروشات.

وأكد محافظ القاهرة أن نشر هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كل المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المخفضة للمواطن العادي لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم لمستحقّيه.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحالّ العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع والمحالّ التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملَّحة والمدخَّنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظة القاهرة : رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء ومديريات الخدمات، وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك،

مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.

غرفة عمليات محافظة القاهرة

وأضاف أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للإبلاغ عن أية مشكلات في الخدمات قد تواجههم؛ للعمل على حلها على الفور.