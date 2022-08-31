بتخفيضات 30%.. محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ويرافقة اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء ، معرض أهلا مدراس 2022 ، تحت شعار مبادرة ” كلنا واحد ” التابعة لوزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيضات تتراوح من 20 : 30%، لرفع العب عن كاهل المواطن، وذلك بحديقة الشيخ زايد، نطاق حي ثالث.

جاء ذلك بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

شهد الافتتاح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ابراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة، الدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ، الدكتورة عفاف الكومي مقرر فرع المجلس القومي بالإسماعيلية ، أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، ايهاب زهدي الأمين المساعد للصندوق محمد السيد مدير الغرفة ، وعضوات لجنة سيدات الأعمال ، احمد منصور وكيل وزارة التموين ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

يتضمن معرض أهلا مدارس تقديم كافة المستلزمات و الأدوات الدراسية، و الزي المدرسي للطلاب ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية ، كما يوفر المعرض كافة الادوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى ويشمل جناح للمجلس القومي للمرأة وجناح لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى 70 عارضة للجنة سيدات الأعمال مقسمة على فترتين ، لتنوع المعروضات ، بإجمالي 105 تجار وعارضين ، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ، ورفع العبء عن كاهله، ويستمر المعرض 45 يوميا .

وتم التأكيد على أن جميع المعروضات خاصة بالزي المدرسي و مستلزمات المدارس فقط ، بجوده عالية وبتخفيضات تتراوح من 20 : 30 % .

أشاد محافظ الاسماعيلية، بجودة المنتجات المعروضة من الملابس والأدوات المدرسية والتخفيضات، داخل المعرض المقدمة، من أصحاب المكتبات والتوكيلات التجارية والشركات وتجار الجملة ومحلات الملابس والأحذية عن المعروض بالسوق المحلي.

وصرح المهندس أحمد عثمان ، بأنه تم تشكيل لجنة ، للمرور على المعرض بشكل دائم طوال فترة إقامته ، للتأكد من المعروضات والاعلان عن الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات ضد التجار الغير ملتزمة بالتخفيضات المعلنه، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعرض ، ورفع العبء عن المواطنين.

يهدف معرض أهلا مدارس إلى تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية من خلال توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة .