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بتخفيضات 25%.. تعرف على أسعار كعك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

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تبدأ من 110 جنيهات لـ 790 جنيهًا

بتخفيضات 25%.. تعرف على أسعار كعك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين
محمد مجدي

محمد مجدي

3:21 م, الثلاثاء, 11 أبريل 23

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح أسعار كعك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

كيلو الكعك السادة والملبن بسعر 120 جنيها

كيلو كعك المكسرات بسعر 170 جنيها

كيلو البسكويت النشادر بسعر 110 جنيهات

كيلو الغريبة السادة بسعر 140 جنيها

كيلو الغريبة اللوز بسعر 150 جنيها

كيلو البتي فور العادي بسعر 110 جنيهات

كيلو البتي فور لوكس و السابلية بسعر 150 جنيها

عبوة كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 120 جنيها

عبوة 2 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 250 جنيها

عبوة 3 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 380 جنيها

عبوة 4 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 500 جنيه

عبوة 5 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 610 جنيهات

أسعار كعك العيد 2023 في منافذ التموين

عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها

عبوة كعك مشكل شفافة زنة 2 كيلو بسعر 250 جنيها

عبوة كعك مشكل شفافة زنة 3 كيلو بسعر 380 جنيها

عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات

عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 3 كيلو بسعر 480 جنيها

عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 4 كيلو بسعر 620 جنيها

عبوة مكسرات فاخرة كرتون 5 كيلو بسعر 790 جنيها

عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 1.5 كيلو بسعر 230 جنيها

عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 2 كيلو بـ 310 جنيهات

عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 3 كيلو بسعر 480 جنيها

عبوة مشكلة فاخرة زنة كيلو واحد بسعر 170 جنيها

عبوة  مشكلة فاخرة زنه 1.5 كيلو بسعر 265 جنيها

عبوة مشكلة فاخرة زنة 2 كيلو بسعر 340 جنيها

وتستمر وزارة التموين في طرح أسعار كحك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بتخفيضات عن ما يتم طرحه في المحال الكبرى الأخرى.

محمد مجدي

محمد مجدي

3:21 م, الثلاثاء, 11 أبريل 23