بتخفيضات 25%.. تعرف على أسعار كعك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح أسعار كعك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلاتها في السوق المحلية.
أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية
كيلو الكعك السادة والملبن بسعر 120 جنيها
كيلو كعك المكسرات بسعر 170 جنيها
كيلو البسكويت النشادر بسعر 110 جنيهات
كيلو الغريبة السادة بسعر 140 جنيها
كيلو الغريبة اللوز بسعر 150 جنيها
كيلو البتي فور العادي بسعر 110 جنيهات
كيلو البتي فور لوكس و السابلية بسعر 150 جنيها
عبوة كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 120 جنيها
عبوة 2 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 250 جنيها
عبوة 3 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 380 جنيها
عبوة 4 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 500 جنيه
عبوة 5 كيلو كعك كرتون مشكل بسعر 610 جنيهات
أسعار كعك العيد 2023 في منافذ التموين
عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها
عبوة كعك مشكل شفافة زنة 2 كيلو بسعر 250 جنيها
عبوة كعك مشكل شفافة زنة 3 كيلو بسعر 380 جنيها
عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات
عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 3 كيلو بسعر 480 جنيها
عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 4 كيلو بسعر 620 جنيها
عبوة مكسرات فاخرة كرتون 5 كيلو بسعر 790 جنيها
عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 1.5 كيلو بسعر 230 جنيها
عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 2 كيلو بـ 310 جنيهات
عبوة مكسرات شفافة فاخرة زنة 3 كيلو بسعر 480 جنيها
عبوة مشكلة فاخرة زنة كيلو واحد بسعر 170 جنيها
عبوة مشكلة فاخرة زنه 1.5 كيلو بسعر 265 جنيها
عبوة مشكلة فاخرة زنة 2 كيلو بسعر 340 جنيها
وتستمر وزارة التموين في طرح أسعار كحك العيد 2023 في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بتخفيضات عن ما يتم طرحه في المحال الكبرى الأخرى.