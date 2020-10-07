الإسكندرية

بتخفيضات 25%.. افتتاح معرض «أهلا مدارسنا» بمحافظة مطروح

لتوفير احتياجات الطلاب قبل بدء العام الدراسي
معتز محمود 5:29 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 5:29 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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افتتح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح – نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح – اليوم الأربعاء ، معرض ” أهلا مدارسنا ” المقام من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وذلك بهدف توفير احتياجات الطلاب قبل بدء العام الدراسي 2020/ 2021 من الادوات المكتبية والمدرسية بالاضافة الى الزى المدرسى بنسبة تخفيض تصل إلى 25 % تيسيرا على الطلاب واولياء الامور وتخفيف الاعباء الاقتصادية مع  قرب حلول العام الدراسى الجديد.

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وأوضح السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين فى محافظة مطروح  أن المعرض يتم تنظيمه بمشاركة الجهود المجتمعية من أصحاب المكتبات ويضم جميع مستلزمات المدارس ( الادوات المدرسية والمكتبية – الشنط المدرسية )، لافتا إلى أنه يتم بيع المستلزمات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25٪ لأولياء أمور الطلاب، مشيرا إلى أن المعرض مستمر فى استقبال المواطنين وبيع المستلزمات لهم  مع زيادة المعروض وادراج منتجات أخرى كالزى المدرسى وغيرها .

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واشار ابو اليزيد إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها المحافظة وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين والتيسير عليهم خاصة توفير كافة المستلزمات الاساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة وتخفيف الاعباء عنهم.

وتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وبمجلس مدينة مرسي مطروح

كما تفقد  اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اليوم الأربعاء المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وبمجلس مدينة مرسي مطروح، لمتابعة تيسيرات الاجراءات فى التقدم على التصالح فى بعض مخالفات المبانى وذلك بحضور الاستاذ رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.  

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ووصلت طلبات تقدم المواطنين بمحافظة مطروح على قانون التصالح حتى اليوم  1858 طلبا بجملة متحصلات مالية 44,9 مليون جنيه، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتيسيرات إجراءات  التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء  بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

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بقلم معتز محمود

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