استثمار

«بتخفيضات من 18 إلى 28%».. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان 2021»

بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم
صفية حمدي 8:20 م, الأحد, 4 أبريل 21 8:20 م, الأحد, 4 أبريل 21

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، الموسم السادس للمعرض السنوي “أهلا رمضان” 2021، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

رافق مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

  وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء معرض” أهلا رمضان”، واطمأن على جودة كل السلع والمنتجات المعروضة به، وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل، وتساءل عن حجم التخفيضات على كل المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية.

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كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.

وأشاد بالجهود المبذولة لاستمرار إقامة هذا المعرض سنويا، والذي يضم كل السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار ملائمة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال قيام عدد كبير من الشركات بعرض منتجاتها، بجانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى. 

وقال وزير التموين إلى أن الوزارة تحرص على إقامة المعرض، للسنة السادسة على التوالي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، ويتم إقامة 26 معرضا في المحافظات بالتزامن مع هذا المعرض.

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وأضاف وزير التموين أنه يشارك في المعرض هذا العام 168 شركة عارضة لكل السلع الرمضانية والأساسية، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيضات تتراوح من 18 إلى 28٪.

ولفت إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يُقام على مساحة إجمالية 12 ألف متر مربع، وأن مساحة العرض تقع على مساحة 6200 متر، ويبلغ عرض الممرات 4 أمتار، وتشرف وزارة الصحة علي كل الإجراءات الاحترازية به.

 وأشار إلى أن هناك 26 معرضا رئيسيا بالمحافظات، وكذلك 161 شادرا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية. 

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ولفت إلى أنه يشارك في معارض “أهلاً رمضان” هذا العام أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها بدقة، تضم 1845 جناحا/ ركنا، إضافة إلى مشاركة بعض منافذ “جمعيتى”.

وأكد أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية للمشاركة لعدد 14 سلعة، إضافة إلى 24 قافلة، تتكون كل منها من 10 سيارات، بغرض وصول السلع للقرى والنجوع أيضاً.

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بقلم صفية حمدي

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