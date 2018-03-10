بتحذير خشن.. قبارصة تركيا تدخل في مواجهة استكشاف الغاز شرق المتوسط

متابعاتقال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص المعلنة من جانب واحد إن القبارصة الأتراك سيطلقون عمليات لاستكشاف النفط والغاز حول قبرص إذا استمر القبارصة اليونانيون في خططهم.ومنح القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة قبرص المعترف بها دوليا، رخصا لشركات متعددة الجنسية لاستشكاف النفط والغاز في بضع منا

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قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص المعلنة من جانب واحد إن القبارصة الأتراك سيطلقون عمليات لاستكشاف النفط والغاز حول قبرص إذا استمر القبارصة اليونانيون في خططهم.

ومنح القبارصة اليونانيون، الذين يديرون حكومة قبرص المعترف بها دوليا، رخصا لشركات متعددة الجنسية لاستشكاف النفط والغاز في بضع مناطق بحرية. لكن إيني الإيطالية تخلت عن محاولة للتنقيب الشهر الماضي بسبب وجود سفن حربية تركية.

ومن المنتظر أن تبدأ وحدة تابعة لإكسون موبيل محاولة للاستكشاف هذا العام.

ووفق ما نقلته رويترز، قال قدرت اوزرصاي وزير خارجية جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى تركيا، ”إما أننا سنفعل هذا معا، بالنقاش والاتفاق والتحرك سويا- أو أن الأمور ستتوقف، أو نحن (القبارصة الأتراك) أيضا سنبدأ عمليات للاستشكاف والحفر“.

وتوعدت تركيا بمنع ما تعتبره تحركا أحادي الجانب للقبارصة اليونانيين، لكن قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي لم تظهر أي علامات على التراجع. وحثت المفوضية الأوروبية تركيا على تفادي التهديدات والامتناع عن أعمال قد تلحق ضررا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع رويترز يوم الجمعة، سئل اوزرصاي عن احتمالات تصاعد النزاع فقال إن الدبلوماسية ستكون الأداة الأولى. وأضاف أن بلاده تسعى لتهدئة الأجواء وليس تصعيدها.