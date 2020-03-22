ببرتوكول تعاون مع «التعليم».. بوابة إلكترونية للداخلية في بنك المعرفة المصري

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ، ووزارة التربية والتعليم "بنك المعرفة المصرى" لدعم وتطوير سبل التعاون القائم بين الوزارتين،

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية ، والتربية والتعليم بشأن بنك المعرفة المصرى لدعم وتطوير سبل التعاون القائم بين الوزارتين، وذلك من خلال إتاحة بوابة إلكترونية لوزارة الداخلية على الموقع الخاص بالبنك على شبكة الإنترنت.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها الرئيسية إلى تعزيز وتدعيم أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية ، ومواصلة الجهود لتنمية الأنشطة العلمية والتدريبية ، خاصةً فى مجال مواجهة معوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها، بحسب بيان لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

ووقع البروتوكول كلٍ من محمود توفيق – وزير الداخلية، وطارق شوقى – وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المشرف العام على بنك المعرفة المصرى.

وحضر مراسم التوقيع أحمد ضاهر “نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمى” ..

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون والتنسيق فى مجال نشر المعرفة ذات الإهتمام المشترك ووفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن، ولاسيما الإستفادة من محتوى بنك المعرفة المصرى والإستفادة من الخدمات التعليمية، وتبادل الخبرات من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلاً عن تطوير المعرفة فى مجال التعليم والنشر للإرتقاء بمستوى البحث العلمى.



وبنك المعرفة المصري هو مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال العيد القومي للعلم عام 2014. ومن خلال تلك المبادرة، بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم

ومن ثم، بدأ المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع عن طريق القيام بزيارات محلية وأجنبية وذلك بعد دراسة كل احتياجات المجتمع المصري وسوق النشر العالمي. وبعد تقييم كل المؤسسات والكيانات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال، تمت مفاوضات من أجل استكمال هذا المشروع.

يمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

ويحتوي بنك المعرفة المصري على كتب ثقافية لعامة الناس وتتضمن كتباً تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت في كل أنحاء الدولة.