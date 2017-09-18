ببداية تعاملات الإثنين.. الدولار يرتفع في بعض البنوك

هبة حامدارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك ، مع بداية تعاملات الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي ، والأهلي المصري ، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، وكريدي اجريكول، و بنك عودة، والبنك التجاري الدولي. ورفع بنك الإسكان والتعمير سعر الدولار ليسجل 17.63 للش

هبة حامد

ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك ، مع بداية تعاملات الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي ، والأهلي المصري ، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، وكريدي اجريكول، و بنك عودة، والبنك التجاري الدولي.

ورفع بنك الإسكان والتعمير سعر الدولار ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع بزيادة قرشين عن تعاملات أمس.

وفي بنك إتش.إس.بي.سي استقر سعر الدولار، ليسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع.



كما رفع بنك كريدي اجريكول سعر الدولار قرشا ليسجل 17.63 للشراء، و 17.73 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

ورفع بنك عودة السعر ليسجل 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار 17.63 للشراء ، و 17.73 للبيع بزيادة قرشين عن تعاملات أمس.

في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار17.63 للشراء، و 17.73 للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 16.60 للشراء، ورفع سعر البيع قرشًا ليسجل، و17.72 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 17.61 للشراء، و17.71للبيع.

في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع .