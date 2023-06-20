«باي موب» و«شفاء» يدعمان مدفعوعات التجزئة لنمو منصات الصيدلية الإلكترونية

أعلنت باي موب

المتخصصة في تمكين الخدمات المالية عن شراكتها مع شركة شفاء الرقمية وذلك بهدف توسيع وتعزيز التحول الرقمي لمدفوعات منصات التكنولوجيا الطبية وطلبات الصيدلية عبر الانترنت في مصر.

ستعمل الشراكة بين باي موب وشفاء على زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية في قطاع الرعاية الصحية، مما يعود بالفائدة على كل من العملاء والصيدليات. ومن خلال استخدام تقنيات باي موب، ستقوم شفاء بتمكين العملاء من تسوية مدفوعاتهم بسهولة عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى الاعتماد على طرق الدفع التقليدية. إن هذه الشراكة لا تعمل فقط على تعزيز راحة العملاء فحسب بل وأيضًا تساعد على تحسين الكفاءة والدقة والفعالية لأصحاب الصيدليات الموجودين على شفاء.

رقمنه عمليات الدفع لقطاع الصيدليات وطلب الأدوية

هذا وستعمل الشراكة على رقمنه عمليات الدفع لقطاع الصيدليات وطلب الأدوية وذلك من خلال إتاحة بطاقات دفع إلكتروني آمنه وسهلة بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع من خلال نقاط البيع عند التوصيل للمنزل. كما سيتمكن عملاء شفاء من استخدام مجموعة من خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا وذلك من خلال بوابة باي موب، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي لعملية الدفع الفوري للمنتجات الصحية واحتياجات الصيدلية.

ومن خلال دمج وتعزيز عمليات الدفع الالكتروني والطلب عبر الانترنت في قطاع الصحة، ستعمل هذه الشراكة على تمكين الصيدليات الصغيرة من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع مما يسهم في زيادة المبيعات. كما ستعمل الشراكة أيضًا على تسهيل عملية طلب الوصفات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى تكرار طلب الأدوية.

وقد حقق سوق الأدوية المصري نمواً قوياً في عام 2022، حيث بلغت قيمته 3 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد عن 7% خلال الفترة بين 2022 الى 2027، مع توقعات بمواصلة هذا المسار التصاعدي. كما يعكس هذا النمو الإيجابي وجود طلب متزايد على المنتجات الصحية خاصة مع زيادة احتياجات الرعاية الصحية لعدد السكان المتزايد. لذا يوفر هذا التوسع المستمر لسوق الأدوية المصري فرصاً واعدة لشركات الأدوية بالمنطقة.

نمو منصات التكنولوجيا الطبية وطلبات الصيدلية عبر الانترنت في مصر

علقت جيلان شعبان، الرئيس التجاري لشركة باي موب، قائلة:” نحن سعداء بالتعاون مع شفاء لأننا نرى فرص هائلة لدعم نمو منصات التكنولوجيا الطبية وطلبات الصيدلية عبر الانترنت في مصر، وذلك من خلال توفير مختلف حلول الدفع المتطورة من باي موب. يتميز هذا القطاع بجاهزيته الكاملة لتبنى كافة سُبل الابتكار، لذا ستعمل شراكتنا مع شركة شفاء على تحسين وتطوير تجربة العملاء وتعزيز التمكين الرقمي للشركة، وهو ما يُعد مكسب للقطاع ككل”.

من جانبها، صرحت الدكتورة رشا راضي، مديرة العمليات والمؤسس المشارك لشركة شفاء: “يتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا لرقمنه صناعة تعمل على خدمة المرضى بشكل مباشر وآمن، لذا فإن الشراكة مع باي موب بمثابة خطوة فارقة في نهجنا المتكامل لرعاية المرضى. إن هدفنا هو تخفيف معاناة ومخاوف المرضى وتعزيز الثقة بيننا مع بناء علاقات دائمة أساسها التعاطف والدعم، وهو ما يتحقق من خلال تمكين المرضى بمجموعة من حلول الدفع الالكتروني المصممة خصيصًا لاحتياجاتهم المختلفة، وهو ما يسهم في الحفاظ على ريادتنا في تبني الابتكار والتطوير الدائم داخل القطاع”.