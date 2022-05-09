«باي موب» للتكنولوجيا المالية تجمع 50 مليون دولار في ثاني جولة لها

أعلنت Paymob المصرية للتكنولوجيا المالية، التي تمكّن التجار من قبول المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت وفي المتاجر، اليوم أنها جمعت 50 مليون دولار في الجولة التمويلية الثانية وقادت الجولة PayPal Ventures، الذراع الاستثمارية العالمية لشركة PayPal، ورأس المال الاستثماري Kora Capital ومقرها نيويورك، وشركة Clay Point ومقرها لندن.

ومن بين المستثمرين المشاركين الجدد هيليوس ديجيتال فينتشرز، وشركة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت (مجموعة CDC سابقًا)، وNclude، وهو الصندوق الاستثماري الذي أطلقته شركة Global Ventures وثلاثة بنوك مصرية.

وكانت الشركة قد حصلت على جولة تمويلية أولى بقيمة 18.5 مليون دولار في أبريل الماضي – A15 وFMO و Global Ventures. ben وبعد الجولة التمويلية التى تعد واحدة من أكبر الدورات في هذه المرحلة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يصل إجمالي تمويل Paymob إلى أكثر من 68.5 مليون دولار.

تعمل Paymob مع الشركات والتجار من جميع الأحجام حيث تسمح البنية التحتية للدفع متعددة القنوات لهم بقبول المدفوعات عبر طرق مختلفة.

ويقول الرئيس التنفيذي إسلام شوقي، إن هذه الخيارات المختلفة تشمل البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول ومدفوعات QR وأقساط البطاقات المصرفية وBNPL وخيارات الدفع للتمويل الاستهلاكي. لدى Paymob أيضًا حل POS للتجار غير المتصلين بالإنترنت حيث يمكنهم تلقي مدفوعات البطاقات في المتجر. “مهمتنا هي أننا نريد مساعدة التجار على النمو” ، أوضح شوقي ، الذي أطلق الشركة في القاهرة في عام 2015 مع آلان الحاج ومصطفى منيسي. “لذا، فإننا نوفر معًا للتجار، سواء كانوا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو من العلامات التجارية الدولية، القدرة على قبول جميع طرق الدفع هذه، وبالتالي زيادة الاحتمالية وتعزيز احتمالية الشراء.