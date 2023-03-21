«باي موب» تتعاون مع «ايكيا مصر» لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني

أعلنت باي موب، المتخصصة شراكتها مع ايكيا مصر، إحدى شركات مجموعة الفطيم، لتزويد عملاء ايكيا بخدمات دفع متعددة.

وتعمل هذه الشراكة على تحويل عملية الدفع لعملاء ايكيا مصر إلى تجربة أكثر سهولة ويُسر من خلال اتاحة مجموعة متنوعة من طرق الدفع مثل إمكانية الدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وإمكانية التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان لتوفير خطط الدفع الميسرة الفورية المقدمة من البنوك (EPP)، بالإضافة إلى خيارات التمويل الاستهلاكية المختلفة.

وصرحت چيلان شعبان، الرئيسة التجارية لشركة باي موب: “بصفتنا شريكًا موثوقًا به في تقديم الخدمات المالية، لدينا سجل حافل في مساعدة وتمكين العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية. في تعزيز المبيعات من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدفع المتنوعة. نحن نفخر باختيار ايكيا لخدمات الدفع المقدمة من باي موب ، لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلك المصري”.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، يعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أسرع القطاعات نموًا. وتمثل خطط الدفع الميسرة الفورية من البنوك وخدمات التمويل الاستهلاكي وسيلة شراء مريحة ومناسبة لتمكين المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم وسداد قيمتها على أساس أقساط شهرية بالإضافة إلى قيامها بتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي. مما يكتسب عملاء ايكيا في مصر قدرًا أكبر من المرونة والتحكم في نفقاتهم، مما يمكنهم من إدارة مواردهم المالية بشكل أكثر فعالية، مما سيؤدي إلى زيادة رضائهم عن تجربة التجارة الإلكترونية وتعزيز ولائهم لايكيا.

من جانبه قال توماس سيرجي، ، مدير قطاع البيع بالتجزئة – الفطيم مصر: ” نبحث في ايكيا، على طرق مبتكرة تجعل منتجاتنا ميسورة التكلفة ومتاحة للمزيد من الأشخاص، أولئك الذين لديهم احتياجات مالية فريدة. ومن خلال تقديم خيارات دفع جديدة ومختلفة، سيتمكن عملاؤنا من الحصول على البيت الذي يبحثون عنه من خلال مجموعة متنوعة من منتجات ايكيا، التي تقدم قيمة مادية تناسب جميع المستويات.”