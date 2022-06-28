«باي سكاي» تطرح تطبيق «يلا سوبر آب» في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري

أعلنت شركة “باي سكاي” لحلول التكنولوجيا المالية عن طرح تطبيق “يلا سوبر آب” في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال وليد صادق ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة أسست ذراعا استثمارية لها في الإمارات وحصلت على التراخيص اللازمة لتشغيل الخدمة، موضحا أنه سيتم إتاحة خدمات تطبيق” يلا سوبر آب” في الإمارات بالتعاون مع مؤسسة مالية كبري سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد صادق أن “باي سكاي” أضافت حزمة من خدمات القيمة المضافة الجديدة على تطبيق باي سكاي ، مشيرا إلى أن حلول باي سكاي متواجدة في 10 دول بالمنطقة تدعم البنية التحتية لمنظومة المدفوعات بالتعاون مع البنوك المركزية وشركات المحمول ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن الشركة انتقلت من حلول المؤسسات إلي قطاع العملاء الأفراد من خلال تطبيق يلا سوبر آب

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء لإطلاق تطبيق “يلا سوبر آب” في الإمارات.

وأكد أن تطبيق يلا هو منصة رقمية متكاملة تقدم أكثر من وظيفة في آن واحد منها خدمات مالية بطاقة يلا كارت حساب مالي رقمي تمكن للعميل استلام أموال واستثمار وإدخار، بالإضافة إلى خدمات غير مالية تتمثل في التجارة الإلكترونية وشراء وثائق تأمين وحجز تذاكر بالإضافة إلي برنامج يلا مكافآت.

ولفت إلى أن تطبيق يلا قد يساعد علي رقمنة مجتمعات كاملة عبر خاصية ميني آبس، إلى جانب خدمات يلا للأعمال وبالأخص الشركات الصغيرة تمكنها من فتح حساب مالي، كما تساعدها على دفع المتحصلات الإلكترونية في صورة رواتب الموظفين أو مستحقات الموردين.

وكشف أن المؤشرات الأولية لإطلاق تطبيق يلا سوبر آب مع هيئة البريد خلال فبراير الماضي أظهرت أن التطبيق جذب 800 الف مستخدم خلال أول 100 يوم عمل نفذوا 500 ألف معاملة إلكترونية بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه، مبينا أن هذه الأرقام فاق توقعات الشركة.