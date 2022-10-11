«باي سكاي» تشارك في معرض جيتكس 2022 لتعزيز تواجدها واستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة بالمنطقة

تشارك باي سكاي، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني، لأول مرة بمعرض جيتكس جلوبال 2022؛ أحد أكبر معارض التكنولوجيا المتخصصة على مستوى العالم، والذي يُعقد في دبي، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022؛ بهدف تعزيز تواجدها ومشاركتها الفعالة واستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها في المنطقة.

تأتي مشاركة “باي سكاي” في “جيتكس” في إطار إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التغييرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، مما يسهم في تحقيق خططها بأن تصبح شركة التكنولوجيا المالية الأولى في فئتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: “سعداء بمشاركتنا، هذا العام، في معرض جيتكس العالمي، فتواجدنا بأحد من أكبر المعارض التكنولوجية على مستوى العالم يساعدنا على تطوير وتقديم خدماتنا لعملائنا. وتأتي هذه المشاركة تزامنًا مع توسعنا في الإمارات والسعودية، والتي سننتقل منها إلى باكستان، لدخول أسواق جديدة ونشر ثقافة التكنولوجيا المالية في ظل اتجاه العالم نحو التحول الرقمي”.

وأضاف: “يعدّ جيتكس فرصة كبيرة تمكِّننا من استعراض منتجاتنا وخِدماتنا ورؤيتنا، كما تتيح لنا تبادل خبراتنا مع رواد التكنولوجيا حول العالم، إضافة إلى كونه فرصة حقيقية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة لعرض مشروعاتهم والاستفادة من التجارب العالمية، مما يخلق آفاقًا جديدة للتعاون مع المستثمرين من كبرى شركات العالم، حيث يشارك، هذا العام، 5000 شركة من 90 دولة”.

ويغطي المعرض 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

جدير بالذكر أن شركة باي سكاي أطلقت، في فبراير الماضي، تطبيقها (يلّا سوبر آب)، الذي يقدم عددًا متنوعًا من خدمات المدفوعات في مصر، ومنها: خدمات مالية، ودفع فواتير، وتسوق إلكتروني،

إلى جانب خدمات للمؤسسات والتجار، تشمل تمكينهم من تحصيل المدفوعات، وبيع المنتجات إلكترونيًّا، وإتاحة أدوات لدفع رواتب موظفيهم باستخدام بطاقاتها، وكذلك الدفع للمورِّدين عبر منصتها،

كما أعلنت، في يونيو، حصولها على التراخيص اللازمة لإطلاق التطبيق بالإمارات، وذلك بعد نجاحه الشديد في مصر، حيث وصل في أقل من 6 أشهر إلى أكثر من مليون، بقيمة معاملات أكثر من مليار جنيه مصري.