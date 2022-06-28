«باي سكاي» تدرس التوسع في السعودية.. و4 أسواق تستحوذ على 80% من الحوالات الخارجية لمصر

كشف وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “باي سكاي” لحلول التكنولوجيا المالية المطورة لتطبيق “يلا سوبر آب”، عن دراسة الشركة التوسع في السوق السعودية خلال شهور كثاني محطة لها في المنطقة بعد الإمارات.

وقال صادق إن أحدث الاحصائيات توضح أن إجمالي التحويلات المالية الخارجية الواردة لمصر تصل إلى 36 مليار دولار 80% منها من 4 أسواق هي السعودية والكويت والإمارات والأردن، موضحأ أن عدد تنزيلات تطبيق “يلا سوبر آب” علي متجري “آب ستور وجوجل بلاي”.

وأكد أن تطبيق “يلا سوبر آب” يتيح للعملاء حاليا 10 خدمات منها “يلا فلوس” والتي تقدم خدمة دفع وتحويل واستلام وإدخار واستثمار الأموال، بالإضافة إلى خدمة yalla bills والتي تتيح خدمة استعلام ودفع الفواتير، ويلا مول وهي عبارة عن منصة تجارة إلكترونية كاملة، فضلا عن خدمة yalla insurance ، والبريد الرقمي والذي يقدم كافة خدمات البريد المميكنة.

في سياق متصل، كشف عن دراسة الشركة فرص الاستحواذ على 3 كيانات محلية تعمل في أنشطة مكملة لها.