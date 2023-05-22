«باي سكاي» تتعاون مع «إيزي كاش» لتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتجار والمؤسسات والأفراد

وقعت شركة باي سكاي، لحلول التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة “إيزي كاش” للدفع الإلكتروني، بهدف تقديم أحدث حلول الدفع للأفراد والتجار والمؤسسات باستخدام التكنولوجيا المالية المتطورة التي توفرها شركة باي سكاي، وذلك في إطار دعمها لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وقع البروتوكول الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلآ سوبر آب، والمهندس عابدين عريضة، رئيس مجلس إدارة شركة إيزي كاش، ومصطفي عمران المدير العام لشركة إيزي كاش، بحضور لفيف من المسؤولين التنفيذيين بالشركتين.

و تقدم باي سكاي حلول دفع أسهل وأكثر مرونة للمؤسسات والتجار المتعاقدين مع إيزي كاش، من خلال منصة “يلآ بيزينس” المبتكرة والذي بدوره سيمكنهم من قبول جميع أنواع بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية من خلال تقنيات وحلول مبتكرة تقدمها شركة باي سكاي تماشيا مع توجهات الدولة فيما يخص التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي. تعتبر هذه الخطوة الأولي في التعاون بين الشركتين حيث أنه من المخطط أن تمتد أوجه التعاون تدريجياً لتشمل العديد من الحلول و الخدمات.

قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلآ سوبر آب: “نعتز بتعاوننا مع شركة إيزي كاش لحرصنا الدائم على تقديم حلول مبتكرة لسد الفجوات التي تواجه المدفوعات الإلكترونية والقطاع غير المصرفي، لذلك نحرص على تقديم خدماتنا من خلال عقد العديد من الاتفاقيات لتقديم أفضل وأسهل وسائل الخدمات المالية الرقمية لمختلف الجهات، بهدف مساعدة المؤسسات المالية والتجار والشركات والأفراد فى أكثر من إحدى عشر دولة بالمنطقة.

كما عبر عابدين عريضة، رئيس مجلس إدارة شركة إيزي كاش عن سعادته بالتعاون مع شركة باي سكاي الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تقدم حلول الدفع الإلكتروني، وأوضح أن هذا التعاون المثمر مع الشركة يأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش التي تتماشي مع توجهات الدولة فيما يخص التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي، وذلك بهدف تلبية احتياجات التجار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بأعمالهم. وأضاف: ” نؤمن بوجود العديد من فرص النمو بالسوق المصري وخصوصاً في قطاع التكنولوجية المالية والتجارة الإلكترونية، وهو ما دفع الشركة للتوسع بأعمالها وتقديم كل ماهو جديد لعملائنا من الأفراد والتجار.”

وقال مصطفي عمران، المدير العام لشركة إيزي كاش: “تتماشي رؤية باي سكاي مع استراتيجية إيزي كاش التي تهدف إلى توفير أحدث الحلول التكنولوجية، حيث أن هذا التعاون سيقدم نموذجاً فريداً، أسهل وأكثر شمولاً للتجار الذين نتعاون معهم. شراكتنا مع باي سكاي وتطبيق يلآ سوبر آب هي شراكة طويلة الأمد لتقديم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات التكنولوجية المبتكرة، ولدينا ثقة قوية في جودة وتميز الخدمات التكنولوجية المٌقدمة، ونسعى لبناء علاقة مستمرة وممتدة معها، لحرصنا على تحقيق المزيد من النتائج المثمرة من خلال هذا التعاون.”