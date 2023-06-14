«باي سكاي» تتأهل للتصفيات النهائية بمسابقة We make Future في إيطاليا

يشارك يلّا سوبر آب المملوك لشركة باي سكاي العاملة في مجال التكنولوجيات المالية وحلول الدفع الإلكتروني، في المسابقة النهائية بمعرض We make Future التجاري الدولي للتكنولوجيا والابتكار الرقمي، الذي يُقام في إيطاليا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الحالي.



وعبر الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب، عن سعادته بمشاركة باي سكاي في We make Future، حيث قال: “نحن فخورون بكوننا الشركة الناشئة الوحيدة من مصر والعالم العربي التي تشارك في هذا الحدث المهم. نجحنا في بناء نموذج رائد للشركات الناشئة قادرة على المنافسة عالميًا في مجالنا، وذلك من خلال جهودنا وتطويرنا واعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة، مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة ومتطلبات العصر الحالي.”



وأكد صادق أن باي سكاي تسعى لتحقيق مبدأ الشمول المالي والابتكار، وتقديم أفضل وأسهل الحلول الرقمية المالية وغير المالية للأفراد والشركات من خلال تطبيقها المتقدم “يلّا سوبر آب”، لتلبية احتياجاتهم المختلفة في الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة احتياجات وسلوك المستهلكين الحاليين والمستقبليين، بهدف مواكبة التغيرات المستمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك لضمان ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق وجودها في دول أخرى حول العالم.

يُذكر أن مهرجان We make Future يجمع بين التعليم والثقافة والأعمال والشبكات والترفيه، حيث يجتمع الأفراد والشركات لاستكشاف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل أفضل. يشارك في المهرجان الشركات الناشئة و الطلاب والمهنيون وغيرهم من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.