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«بايون» تظهر في تراخيص سيارات «هيونداي» بوحدات المرور خلال يناير (جراف)

بإجمالى نحو 16 مركبة
أحمد عوض 7:43 م, الجمعة, 11 فبراير 22 7:43 م, الجمعة, 11 فبراير 22

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ظهرت «بايون» بقوائم تراخيص سيارات «هيونداي» بوحدات المرور خلال شهر يناير الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 16 مركبة.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «هيونداي» في مصر خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادرة عن الجهات المختصة بتراخيص السيارات في مصر.

وتصدرت «توسان» قوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية، بإجمالى نحو 964 مركبة، أعقبتها «إلنترا CN7» في المركز الثاني بواقع 797 سيارة.

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وجاءت «أكسنت HCI» فى المرتبة الثالثة، بإجمالي ترخيص 127 سيارة، تبعتها «كريتا» فى المركز الرابع، مسجلة نحو 62 مركبة.

وحلت «إلنترا HD» فى المرتبة الخامسة بترخيص 58 مركبة، أعقبتها «أكسنت RB» فى المركز السادس بواقع 50 سيارة.

واحتلت «هيونداي I20» المرتبة السابعة مسجلة نحو 41 مركبة، أعقبتها «بايون» في المركز السابع بواقع 16 سيارة.

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وتمركزت «أفانتي» في المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص سيارات «هيونداي» في مصر، مسجلة نحو 10 سيارات، تلتها «إلنترا MD» في المركزالتاسع بواقع 4 مركبات.

فيما بلغ إجمالي عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الكورية «هيونداي» نحو 9 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال يناير الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «هيونداي» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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