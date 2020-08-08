بورصة وشركات

بايونيرز: مشتريات العرب والمؤسسات المحلية تدعم السوق لمواصلة الاتجاه الصعودى

مكاسب 11.5 مليار جنيه لرأس المال السوقى الأسبوع الماضى
منى عبدالباري 3:49 م, السبت, 8 أغسطس 20 3:49 م, السبت, 8 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن مشتريات العرب، والمؤسسات المحلية التى شهدتها السوق مؤخرا ستدعمه لمواصلة الصعود على المدى القصير.

مكاسب 11.5 مليار جنيه لرأس المال السوقى الأسبوع الماضى

وكانت السوق قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضى الذى اشتمل على 3 جلسات فقط مع تزامنه مع إجازة عيد الأضحى، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، فى ظل مشتريات عربية، وسيطر المستثمرون المحليون على نصيب الأسد من تعاملات السوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 2% إلى 10817 نقطة، و EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.4% إلى 1588 نقطة، و EGX100  للأسهم الأوسع نطاقا 3.58% منهيا التداولات عند 2436 نقطة.

وأنهى رأس المال السوقى الأسبوع مرتفعا بنسبة 1.98% بقيمة 11.5 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 597 مليار جنيه، مقارنة بـ 585.5 مليار جنيه.

وكان نصيب المصريين من التعاملات 81.2%، بينما كان نصيب الأجانب 12.2% بصافي بيع 388.4 مليون جنيه، والعرب 6.7% بصافي شراء 68.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

البورصة تختبر مقاومة 10700- 10800 نقطة.. وتوقعات برحلة صعود عقب الاختراق

أسماء السيد 6:52 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

البورصة تواصل التحرك العرضي بعد إجازة عيد الأضحى

مصطفى طلعت 5:54 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

التحركات العرضية تُحكم قبضتها على «البورصة» قبل عطلة «الأضحى»

أحمد علي 7:34 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

«البورصة» تواصل الصعود رغم موافقة «البرلمان» على إرسال قوات إلى «ليبيا»

أحمد علي 7:17 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20

تعرف على أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 20-7-2020

رجب عزالدين 8:56 م, الأثنين, 20 يوليو 20

خبراء : 3 عوامل تدعم البورصة المصرية في مواجهة التوترات الجيوسياسية

منى عبدالباري 6:40 م, السبت, 18 يوليو 20