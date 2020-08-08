بايونيرز: مشتريات العرب والمؤسسات المحلية تدعم السوق لمواصلة الاتجاه الصعودى

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن مشتريات العرب، والمؤسسات المحلية التى شهدتها السوق مؤخرا ستدعمه لمواصلة الصعود على المدى القصير.

مكاسب 11.5 مليار جنيه لرأس المال السوقى الأسبوع الماضى

وكانت السوق قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضى الذى اشتمل على 3 جلسات فقط مع تزامنه مع إجازة عيد الأضحى، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، فى ظل مشتريات عربية، وسيطر المستثمرون المحليون على نصيب الأسد من تعاملات السوق.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 2% إلى 10817 نقطة، و EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.4% إلى 1588 نقطة، و EGX100 للأسهم الأوسع نطاقا 3.58% منهيا التداولات عند 2436 نقطة.

وأنهى رأس المال السوقى الأسبوع مرتفعا بنسبة 1.98% بقيمة 11.5 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 597 مليار جنيه، مقارنة بـ 585.5 مليار جنيه.

وكان نصيب المصريين من التعاملات 81.2%، بينما كان نصيب الأجانب 12.2% بصافي بيع 388.4 مليون جنيه، والعرب 6.7% بصافي شراء 68.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.