بايونيرز مستشارا لاستحواذ جالف كرايو مصر على الغازات الصناعية

شريف عمر استحوذت شركة جالف كرايو مصر للصناعة والاستثمار، إحدى شركات مجموعة جالف كرايو القابضة الكويتية على كامل حصة شركة الغازات الصناعية فى شركة جالف كرايو، والتى تعمل فى مصر منذ عام 2013. قالت مصادر لـ«المال» إن حجم استثمارات «جالف كرايو» القائمة فى مصر حتى الآن يبلغ نحو

شريف عمر

استحوذت شركة جالف كرايو مصر للصناعة والاستثمار، إحدى شركات مجموعة جالف كرايو القابضة الكويتية على كامل حصة شركة الغازات الصناعية فى شركة جالف كرايو، والتى تعمل فى مصر منذ عام 2013.

قالت مصادر لـ«المال» إن حجم استثمارات «جالف كرايو» القائمة فى مصر حتى الآن يبلغ نحو 300 مليون جنيه من خلال مصانع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وأسوان، ويبلغ عدد العاملين فى الشركة نحو 300 عامل.

وأضافت المصادر أن جالف كرايو مصر تتفاوض حاليا مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار لتمويل التوسعات المقررة خلال الثلاث سنوات المقبلة، والتى تقدر بنحو 400 مليون جنيه لتدشين توسعات ومصانع جديدة بمدينتى السادات والعاشر من رمضان.

وأوضحت أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها بقيمة 150 مليون جنيه لتنفيذ هذه التوسعات، وأن قطاع بنوك الاستثمار بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قام بدور مستشار الصفقة.

وتأسست جالف كرايو عام 1953 تحت مسمى شركة أكسجين الكويت، وتعمل فى مجال إنتاج وتوفير الغازات الصناعية والطبية والغازات المتخصصة المستخدمة فى مجموعة كبيرة من الصناعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.