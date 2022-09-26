«بايونيرز» للسمسرة توصي بشراء 3 أسهم عقارية

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن أفضل أسهم في قطاع العقارات بالبورصة المصرية حالي هي إعمار مصر، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” يليهما مباشرة سهم مصر الجديدة، موصيًا بالشراء.

عبدالقادر: القطاع العقاري مازال مخزن للقيمة وملاذا آمنا للاستثمار

وأشار إلى أن قطاع العقارات سيظل مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار، لافتًا إلى أن ذلك ينطبق على العقارات فى المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية. وفى الوقت نفسه، أكد «عبدالقادر» إن القطاع سيعانى من ركود تضخمى نتيجة اتجاه الأسر للإنفاق على الأساسيات والسلع الضرورية.