«بايونيرز للسمسرة» توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي

أبرزها التجاري الدولي بين 64.5 و 65 والمصرية للاتصالات عند 13 جنيها

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة من الأسهم القيادية الأسبوع الحالي، مقدرة المستويات التي ينبغي عندها الشراء، والمستهدفات الأسبوعية لهذه الأوراق المالية.

أبرزها التجاري الدولي بين 64.5 و 65 والمصرية للاتصالات عند 13 جنيها

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن هناك حزمة من الأسهم يوصي بشرائها الأسبوع الحالي، تضمنت القلعة للاستثمارات المالية عند 1.68 و1.70 جنيه.

وبشراء سيدي كرير للبتروكيماويات بين 6.90 و 6.95 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 6.25 و6.20 جنيه.

كما أوصى بشراء سهم البنك التجاري الدولي بين 64.5 و65 جنيه، والمصرية للاتصالات بين 12.90 و13 جنيها.

كما وضع عبدالقادر المستهدفات الأسبوعية للأسهم المذكورة عند 1.90 جنيه للقلعة، و7.50 جنيه لسيدي كرير، ومصر الجديدة عند 7.30 جنيه، والتجاري الدولي عند 69 جنيها، والمصرية للاتصالات عند 13.80 جنيه.