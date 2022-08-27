«بايونيرز للسمسرة» تضع مستهدفات حزمة أسهم بالبورصة المصرية في الربع الثالث

وضعت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدفات حزمة من أسهم السوق، خلال الربع الثالث من العام الحالي، توزعت في عدة قطاعات بين الصناعة، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والبتروكيماويات.

في قطاعات الصناعة والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والبتروكيماويات

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تسير بشكل إيجابي الفترة الماضية، مقدرًا أنه يصل سهم البنك التجاري الدولي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى مستوى 44 جنيهًا، مقارنة بـ40.30 جنيه في آخِر إغلاق، وأوصى بشراء السهم عند مستوى 39 جنيهًا.

وقدَّر عبد القادر مستهدفات أسهم المجموعة المالية هيرميس عند 14 جنيهًا، مقارنة بـ13.15 جنيه في آخِر تداولات، وسهم السويدي إليكتريك عند 8.20 جنيه، نظير 7.70 جنيه حاليًّا، وسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 3.46 جنيه، نظير 3.21 جنيه حاليًّا.

وتوقَّع أن يصل سهم مصر الجديدة إلى 6.80 جنيه، نظير 6.27 جنيه حاليًّا، وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات عند 7.80 جنيه، مقابل 7.56 جنيه التداولات السابقة.

كما رجَّح وصول سهم القلعة للاستشارات المالية عند 1.40 جنيه، مقابل 1.30 جنيه في التعاملات السابقة، وسهم النساجون الشرقيون عند 7.75 جنيه، نظير 7.21 جنيه حاليًّا، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.25 جنيه، مقابل 4 جنيهات حاليًّا.

ولفت عبد القادر إلى أن السوق تشهد حاليًّا تحركات إيجابية بدعم تغيير القيادات الذي شهده عدد من المؤسسات المالية مؤخرًا.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود جماعي للمؤشرات، وسط مكاسب لرأس المال السوقي، وسط استحواذ المستثمرين المحليين على التعاملات والاتجاه صوب للشراء بقوة.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق “egx30” بنحو 2%، مغلقًا عند مستوى 10287 نقطة، ومؤشر “egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.37% مغلقًا عند 2210 نقاط، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.52%، مغلقًا عند 3171 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 11.1 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 692.8 مليار جنيه، مقارنة بـ681.7 مليار جنيه في التعاملات السابقة.

وسجلت التعاملات 16.4 مليار جنيه، استحوذت الأسهم فيها على 47.61% من إجمالي عمليات التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 52.39% من التعاملات.

واقتنص المصريون 84.1% من التعاملات بصافي شراء 789.2 مليون جنيه، واتجه العرب للشراء أيضًا بصافي 100.5 مليون جنيه، بنسبة 5.3% من التداولات،

فيما سجل الأجانب مبيعات ضخمة اقتربت من الـ900 مليون جنيه، بنسبة 10.6% من التداولات.