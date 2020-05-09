بايونيرز للسمسرة: اتجاه شرائي انتقائي للأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي

توقع عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مواصلة الاتجاه الشرائي بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي من جانب المستثمرين الأجانب.

وأشار عبدالقادر إلى أن اتجاه الأجانب سيكون انتقائياً على بعض الأسهم فيما وضعت توصيات شرائية للأوراق المالية المتوقع إقبال الأجانب عليها.

أبرزها سهم البنك التجاري الدولي

ومن بين هذه الأسهم البنك التجاري الدولي، مع توصية بالشراء بين 60.70 و 61 جنيه، مقارنة بـ 63 جنيه الخميس الماضي.

وسهم طلعت مصطفى بتوصية شراء بين 4.90 و5 جنيهات، مقابل 5.2 جنيه الأسبوع المنقضي، والشرقية للدخان بين 11.80 و 11.90 جنيه، نظير 11.9 إغلاقات نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد عبدالقادر أن سهم البنك التجاري الدولي هو الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن اتجاههم للشراء الأسبوع الماضي يؤكد تراجع الأسهم لنقط جاذبة للشراء.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي صافي شراء 85.6 مليون جنيه، بنسبة 20.9%، من إجمالي التعاملات، والعرب 4.5% من التعاملات بصافي بيع 7.9 مليون جنيه، والمصريين 74.7%.