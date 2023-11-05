«بايونيرز» لتداول الأوراق المالية توصي بشراء حزمة أسهم بالبورصة الأسبوع الحالي (جراف)

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق بشراء مجموعة من أسهم البورصة المصرية هذا الأسبوع، في قطاعات الخدمات المالية، والبتروكيماويات، والعقارات، والصناعة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز إنه يوصي بشراء سهم السويدي إليكتريك عند مستوى 25.60 جنيه، مقارنة بـ 27.530 جنيه الخميس الماضي، وشراء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 20.30 جنيه، مقارنة بـ 22.450 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو عند 495 جنيه، وفي حالة كسرها لأسفل عند 430 جنيه، نظير 527.510 الأسبوع المنتهي.

وأوصى بشراء سهم أبوقير للأسمدة عند 69 جنيه، مقارنة بـ 74.90 جنيه في الإغلاقات السابقة، وحديد عز القابضة عند 67.50 جنيه، نظير 74.90 جنيه، وسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عند 14.60 جنيه، مقابل 15.440 جنيه التداولات الماضية، ومجموعة إي أف جي القابضة عند 16.40 جنيه، نظير 17 جنيه التداولات السابقة، ومصر الجديدة للإسكان عند 11.20 جنيه، مقارنة بـ 11.800 جنيه الأسبوع الماضي، وأوراسكوم كونستراكشون عند 158 جنيه، مقارنة بـ 167.750 جنيه.

وتوقع عبدالقادر، أن تشهد السوق بعض الضغوط بجلسات النصف الأول من الأسبوع الحالي، قبل أن تتماسك وترتد صعودا بالنصف الثانى، ليتحرك “ EGX30” فى نطاق 22900 نقطة.

وأكد أن المؤسسات المحلية هى التى تدير دفة السوق حاليا، من خلال الحركة الشرائية التى تمارسها منذ فترة طويلة تحسبا للتعويم المرتقب.

وأشار إلى أن تحركات سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الماضية دعمت الارتفاعات التى شهدتها السوق مؤخرا، مؤكدا أن قرار تثبيت الفائدة، ونظيره من مؤسسة “فيتش” لن تؤثر على البورصة، التى شهدت تأثيرا سلبيا الأسبوع الماضى لقرار الحكومة خفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك.

فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية 54 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وسط تراجع المؤشر الرئيس، بمعدل 2.68%، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب.

وأنهى رأس المال السوقي تعاملاته عند مستوى 1.535 مليار جنيه، مقارنة بـ1.589 مليار، متراجعا 3.37%، بما قيمته 54 مليارا.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 ،بنسبة 2.68%، مغلقًا عند 22639 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.69%، مغلقًا عند 4412 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنحو 0.04%، مغلقًا عند 6581 نقطة.

وسجلت التعاملات 172.6 مليار جنيه، بكمية تعاملات 5.260 مليار ورقة مالية، عبر 624 ألف عملية منفذة، هيمنت على 87.82% أدوات الدخل الثابت، والأذون/السندات، وعلى 12.18% الأسهم.

وهيمن المصريون على 87.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما كان نصيب العرب 8.2% بصافي مشتريات 206.9 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأجانب 4.5% بصافي مبيعات 203 ملايين جنيه.