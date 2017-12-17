بايونيرز: طرح 40 % من أسهم رؤية بالبورصة في النصف الأول

خالد بدر الدين أعلن اليوم الأحد وليد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر إن مجموعته تسعى لطرح 40 % من أسهم رؤية القابضة في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام القادم وسيتم طرح أسهم رؤية في البورصة من خلال زياد



خالد بدر الدين

أعلن اليوم الأحد وليد زكي الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر إن مجموعته تسعى لطرح 40 % من أسهم رؤية القابضة في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام القادم وسيتم طرح أسهم رؤية في البورصة من خلال زيادة رأسمال الشركة وبيع حصص من أسهم بعض المساهمين.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة بايونيرز القابضة التى يتبعها حوالى 13 شركة تعمل في العديد من الأنشطة استحوذت في 2016 على 60 % من أسهم رؤية مقابل 1.226 مليار جنيه (68.9 مليون دولار).

وأضاف وليد زكي في مقابلة مع رويترز أن شركته تقوم حاليا باستيفاء المستندات المطلوبة للقيد المبدئي بالبورصة وفقا لتعديلات قواعد القيد التي صدرت في أكتوبر الماضي والتي تلزم الشركات بالانتهاء من متطلبات عملية الطرح المشار اليها قبل التقدم للهيئة لتسجيل الشركة والقيد بالبورصة.

وتابع زكي لرويترز في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة: “لدينا 6 شركات تابعة في القطاع العقاري منها 4 شركات مقيدة، ومحفظة الأراضي لدينا تبلغ حوالي عشرة ملايين متر مربع منها حوالي ستة ملايين متر مربع تحت التنمية، ونتوقع زيادة المبيعات العام المقبل مع زيادة التسليمات المخططة”.

ويرى زكي أن قطاع الخدمات المالية سيرى تحسنا خلال العامين المقبلين والجزء الأسوأ مضى والتحسن قادم في الطريق، القوة الشرائية ستتوجه إما للقطاع العقاري أو البورصة أو كليهما والشركة تنتظر في هذين القطاعين وإن هذه قطاعات استراتيجية لنا في الشركة.

ويتوقع زكى أن طروحات الحكومة وانخفاض التكلفة التمويلية وانخفاض التضخم سيعملون على انتعاش قطاع الخدمات المالية لدينا خلال العامين المقبلين وأن الطروحات الخاصة والعامة خلال 2018 لم تشهدها البورصة من قبل وهى فى حدود 8 إلى 10 طروحات متوقعة في السوق العام المقبل.

وقال زكي إن الشركة تتوقع ألا تكون هناك خسائر لشركة الكابلات الكهربائية التابعة من العام المقبل بإذن الله برغم أن الكابلات تكبدت خسائر 12.2 مليون جنيه في أول 9 شهور من العام مقابل خسائر 33.6 مليون جنيه خلال نفس الشهور من العام الماضى.

وأضاف إن مصر مازالت في سنة أولى بنية تحتية وحجم الأعمال الموجود في البلد كبير جدا ولذا نتوقع أن يكون عامي 2018 و2019 من أفضل الأعوام لشركة الكابلات بإذن الله وخلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة سنكون بالتأكيد فتحنا أبواب تصدير للشركة.

ويستهدف زكى أن يمثل التصدير 25 % على الأقل من المبيعات حتى يكون لدينا قدرة على تنوع الإيرادات بين الجنيه والدولار حتى لا نتعرض لأي هزات خاصة بفروق العملة مرة أخرى ويتوقع قفزة في إيرادات الشركة العام المقبل وأيضا أن تكون هناك أرباح قياسية لها.

وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.601 مليار جنيه موزعة على 708.406 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم ويمثل القطاع العقاري 80 % تقريبا من إيرادات الشركة والقطاع الصناعي حوالى 12 % وقطاع الخدمات المالية 8 % تقريبا كما تملك رؤية العقارية محفظة أراض تبلغ 9 ملايين متر مربع منها 6 ملايين متر تحت التنمية و3 ملايين متر.

وفي رده على سؤال بشأن أي تخارج للشركة من أي من استثماراتها خلال 2018 قال زكي إن التخارج من بعض الاستثمارات يتوقف على مدى وجود عروض مغرية وفي حالة التخارج فإن القطاع المقترح للمحفظة الاستثمارية هو القطاع الصناعي لنحاول الدخول في استثمار جديد في القطاع الدوائي.

وتتنوع محفظة بايونيرز بين حصص في شركات عقارية مثل القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان ورؤية العقارية والصعيد العامة للمقاولات والجيزة العامة للمقاولات وحصص في شركات صناعية مثل الكابلات الكهربائية المصرية وعدد من الشركات الأخرى.

واقتنصت بايونيرز حصصا مسيطرة في عدة شركات مقيدة وغير مقيدة في بورصة مصر بأسعار بخسة عقب انتفاضة يناير2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.