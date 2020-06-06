«بايونيرز» : صعود انتقائي لحزمة أسهم الأسبوع الحالي

تتوقع شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية اتجاهًا صعوديًّا انتقائيًّا لحزمة من الأسهم، الأسبوع الحالي، تشمل بعض الأوراق المالية لقطاعي العقارات، والبتروكيماويات.

تشمل العقارات والبتروكيماويات

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيواصل اتجاهه الصاعد الأسبوع الحالي، مع اتجاه انتقائي لبعض أسهم العقارات نحو الارتفاع؛ أبرزها مصر الجديدة للإسكان، نحو 5.20 جنيه، مقابل 4.8 جنيه إغلاق الأسبوع الماضي، وإعمار مصر نحو 2.70 مقابل 2.4 جنيه الخميس، وبالم هيلز نحو 1.24 جنيه، مقابل 1.14 جنيه الأسبوع المنقضي.

كما توقّع صعود سهم سيدي كرير نحو 6.70 جنيه، مقارنة بـ6.2 جنيه الخميس، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” نحو 2.75 جنيه، مقابل 2.45 جنيه نهاية تداولات الأسبوع المنقضي.

يشار إلى أن البورصة المصرية نجحت في تحقيق مكاسب قوية، الأسبوع الماضي، ما أرجعه عبد القادر إلى الأداء الإيجابي للأسواق الأوروبية، والاتجاهين المحلي والعالمي نحو تخفيف الاجراءات التقييدية والتي كانت موضوعة لمكافحة تفشّي عدوى فيروس كورونا المستجد.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي “egx30″ بنسبة 5.06% إلى 10621 نقطة، و”egx70″ بنسبة 7.98% إلى 1221 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 7.35% إلى 1936 نقطة، الأسبوع المنقضي.

وربح رأس المال السوقي 25.5 مليار جنيه، ليغلق بمستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وقفزت التداولات إلى 14.2 مليار جنيه، نظير مليار جنيه تعاملات الأسبوع السابق، واستحوذت السندات على نحو 65% من التعاملات، مقارنة بـ35% للأسهم.

وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات 67.5%، بينما كان نصيب الأجانب من التعاملات 25.7% بصافي بيع 548.2 مليون جنيه، والعرب 6.8% بصافي مبيعات 7 ملايين جنيه.