بايونيرز: شركات الدواجن المُقيدة بالبورصة لديها أصول قوية لا تنعكس على النتائج المالية

تعاني شركات الدواجن المُدرجة بالبورصة المصرية من ضغوط قوية بسبب ارتفاع التكاليف، ما تسبب في خسائر لغالبية الشركات بنتائج النصف الأول من العام الحالي.

غالبيتها سجلت خسائر والبعض يتجه لأنشطة جديدة

ويقول الخبراء، إنه رغم تمتع الشركات بأصول قوية إلا أن ذلك لا ينعكس على نتائج أعمالها، مع معاناة من ضغوط التكاليف، ما خلق اتجاها لدى بعض الشركات لإضافة أنشطة جديدة في محاولة لمواجهة الخسائر.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركات تتمتع بأصول قوية، ولكن ذلك لا ينعكس على نتائجها المالية التى تظهر خسائر.

وقالت دعاء زيدان رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع التكاليف، يضغط على الشركات بقوة، ما يؤدى إلى تكبدها خسائر، فيما تحاول بعض الشركات إضافة أنشطة جديدة للخروج من هذه الخسائر.

وقامت شركة المصرية للدواجن مؤخرا بإضافة نشاط الاستثمار العقارى فى مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة لأنشطتها، إلا أنها لم تتخذ أى خطوات فى هذا الشأن بعد. لكن زيدان لفتت فى الوقت نفسه إلى وجود اتجاه شرائى من المستثمرين العرب نحو أسهم القطاع.

القاهرة للدواجن

أظهرت النتائج المالية نصف السنوية للقاهرة للدواجن ارتفاع أرباحها هامشيا بنسبة 2.5% لتسجل 80 مليون جنيه، مقارنة مع 78 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتراجع إجمالى أرباح الشركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو العام الحالى إلى 264 مليون جنيه مقارنة مع 304 ملايين جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت مصروفات البيع والتوزيع خلال الفترة المذكورة 79 مليون جنيه، مقابل 75 مليون جنيه الفترة المماثلة، كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية 77.4 مليون جنيه.

المنصورة للدواجن

تحولت المنصورة للدواجن للخسارة نهاية النصف الأول من العام الحالى بصافى خسارة 8.8 مليون جنيه، قبل خصم الضرائب، مقارنة مع 18.8 مليون جنيه أرباحا فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وقالت المنصورة، إن فيروس كورونا ليس له تأثير على وضع الشركة الاقتصادى حاليا (نتائج أعمالها ومركزها المالى وتدفقاتها النقدية)، وقد يكون له آثار على نشاط الشركة وقوائمها المالية مستقبلا، وهذا لا يمكن تحديده بشكل دقيق فى الوقت الحالي.

المصرية للدواجن

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للدواجن خلال النصف الأول من العام الجارى ارتفاع خسائرها بنحو 139% على أساس سنوي.

وحققت صافى خسائر خلال الفترة بلغ 4.33 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2021، لتصل إلى 1.34 مليون جنيه، مقارنه مع 2.018 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية للشركة خلال الفترة المذكورة إلى 4 ملايين جنيه، مقارنة مع 3 ملايين جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

الإسماعيلية للدواجن

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع الخسائر بنسبة 836% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة فى بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافى خسارة بلغ 6.46 مليون جنيه، مقابل 690.52 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.