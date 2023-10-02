بايونيرز: خطة من 3 محاور لاقتناص حصة سوقية أعلى من تداولات البورصة المصرية

قال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركته تركز على خطة من 3 محاور أساسية لتعزيز نشاطها، واقتناص حصة سوقية أعلى من تداولات البورصة المصرية.

وأشار عبدالقادر لـ”المال” إلى أن الخطة تركز على تداولات الأونلاين، وتعاملات الأفراد، وزيادة حصتها فى تعاملات المؤسسات.

ولفت إلى أن «بايونيرز» تقوم حاليا بتحديث تطبيقها للتداول الإلكتروني، وسيتم تفعيل هذه التحديثات بداية من ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أنه تم أيضا إعادة التشكيل الجغرافى للفروع البالغ عددها 9 حاليا، كما تم نقل الفرع الرئيسى إلى مصر الجديدة، وافتتاح آخر جديد بالشيخ زايد.

وصعد أداء «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» بمعدل مركزين خلال أول 9 شهور من العام الجارى لتحتل بالمركز السابع بحصة سوقية %3.7 وقيمة تداولات 32 مليار جنيه، مقارنة بالتاسع بالفترة المماثلة.

واستقرت الشركة بالمركز التاسع خلال سبتمبر الماضى بحصة سوقية %2.7 وتداولات 3.4 مليار جنيه.