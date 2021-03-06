«بايونيرز» توصي بشراء 3 أسهم عقارية في البورصة المصرية الأسبوع الحالي

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء 3 أسهم عقارية الأسبوع الحالي، هي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و بالم هيلز للتعمير، و مدينة نصر للإسكان والتعمير.

بالم هيلز ومدينة نصر ومصر الجديدة

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يوصي بشراء سهم مصر الجديدة عندة 4.90 جنيه، وسهم بالم هيلز عند 1.65 جنيه، و مدينة نصر للإسكان والتعمير عند مستويات تتراوح بين 3.69 و 3.70 جنيه.

والأسبوع الماضي أغلق سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 5.7 جنيه، وسهم بالم هيلز للتعمير عند 1.7 جنيه، و مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 3.8 جنيه. جدير بالذكر إن قطاع العقارات تصدر المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية من حيث قيمة التداول الأسبوع الماضي، مستحوذا على 21% من التعاملات، بتداولات قيمتها 1.5 مليار جنيه.