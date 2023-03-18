بايونيرز توصي بشراء 3 أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء على حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، مؤكدة أن فترة الهبوط الحالية فرصة جيدة لبناء مراكز استثمارية قوية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في بايونيرز، إن الأسبوع الحالي يتطلب التركيز على نقاط الشراء، في ظل التراجعات التي تشهدها السوق.

وأوصى عبدالقادر بشراء أسهم أبوقير للأسمدة عند 38 جنيها، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، عند 4.90 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، عند 6.95 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على هبوط حاد لمؤشراتها التي هوت بنسب تراوحت بين 10 و16%، بينما خسر رأس المال السوقي 108.7 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 10.5% مغلقا عند 14704 نقطة، كما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 16.4% مغلقا عند 2558 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 15.11%، مغلقا عند 3814 نقطة.

وخرج رأس المال السوقي من منطقة التريليون جنيه، مغلقا عند 957.1 مليار جنيه، بعد خسائر أسبوعية نسبتها 10.2%، ما يعادل 108.7 مليار جنيه.

وتعرضت السوق لضغوط بيعية قوية من المستثمرين الأجانب بصافي 731.3 مليون جنيه، بنسبة 15% من التعاملات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 358.7 مليون جنيه، بنسبة 77.2% من التعاملات، والعرب بصافي 372.6 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التداولات.