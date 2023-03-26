«بايونيرز» توصي بشراء مجموعة من أسهم البورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة أسهم بالبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الحالي، كما وضعت مستهدفات مجموعة أخرى.

وتضع سيناريو تحركات مجموعة أخرى

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يوصي بشراء أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 15.80 و16 جنيها، مقارنة بـ 16.50 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي، وبشراء سهم سيدي كرير عند 16 جنيها، مقارنة بـ 17.280 جنيه الأسبوع الماضي.

وأوصى أيضا بشراء الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 6.95 جنيه، مقارنة بـ 7.380 جنيه الأسبوع الماضي، والقلعة للاستثمارات المالية عند 1.68 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو عند 135 جنيها، مقابل 145 جنيها الأسبوع الماضي.

ووضع عبدالقادر مستهدفات مجموعة أخرى من الأسهم شملت حديد عز عند 33.5 جنيه، مقارنة بـ 32.490 جنيه في التداولات السابقة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عند 41 جنيها، مقابل 39.940 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم “موبكو” 146 جنيها.

ويرى عبدالقادر، إن أفضل القطاعات في السوق حاليا هي الصناعة، والبتروكيماويات، والأسمدة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي، حيث صعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 6.26% مغلقا عند 15625 نقطة، وصعد مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.08% مغلقا عند 2765 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 7.65% مغلقا عند 4106 نقطة.

وعاد رأس المال السوقي لمنطقة التريليون جنيه مسجلا 1.006 تريليون جنيه، بعد صعود 5.15%، مقارنة بـ 957 مليار جنيه بإغلاقات الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات 10 مليارات جنيه، بكمية 2.235 مليار ورقة مالية عبر التعامل في 282 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 75.6% من إجمالي التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 24.40%.

واقتنص المستثمرون المحليون 83% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بصافي مشتريات قيمتها 201.1 مليون جنيه، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 186.2 مليون جنيه، بواقع 7.8% من التداولات، والعرب بـ 14.9 مليون جنيه، بنسبة 9.2% من التداولات.