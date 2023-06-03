بايونيرز توصي بشراء مجموعة أسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي (جراف)

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء لحزمة من أسهم البورصة المصرية الأسبوع الحالي في قطاعات الموارد الأساسية، والبتروكيماويات، كما وضعت مستهدفات مجموعة أسهم في قطاعات متنوعة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إنه يوصي بشراء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عند 44.50 جنيه، مقارنة بـ46.3 جنيه في إغلاقات الأسبوع الماضي، وبشراء سهم حديد عز عند 36.80 جنيه، مقارنة بـ 38.50 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

ووضع عبدالقادر، مستهدفات حزمة من الأسهم بالسوق، جاء من بينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 11.40 جنيه، مقارنة بـ 10.590 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي، وبالم هيلز للإسكان والتعمير عند 2.15 جنيه، مقارنة بـ2.070 جنيه الأسبوع الماضي، وبنك التعمير والإسكان عند 20 جنيه، مقارنة بـ 19.220 جنيه الأسبوع الماضي، والقلعة للاستثمارات المالية القابضة عند 2.80 جنيه، مقارنة بـ 2.4 جنيه الأسبوع الماضي.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات بلغ 2.87% للمؤشر الرئيس للسوق EGX30 ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 6.05% مغلقا عند 3289 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.62%، مغلقا عند 4927 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بلغت 35 مليار جنيه، بنسبة 3.14%، مغلقا عند مستوى 1.140 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.105 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وبلغت التداولات 15 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم 94.62% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 5.38%.

واقتنص المستثمرون المحليون الحصة الأكبر من التعاملات بنسبة 88.5% بصافي مشتريات 457.9 مليون جنيه، تلاهم العرب بنسبة 6.9%، بصافي مشتريات 86.6 مليون جنيه، ثم الأجانب بنسبة 4.5%، بصافي مبيعات 544.5 مليون جنيه.