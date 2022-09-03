«بايونيرز» توصي بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة الأسبوع الحالي

مع توصيات بالبيع

«بايونيرز» توصي بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة الأسبوع الحالي
منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:48 م, السبت, 3 سبتمبر 22

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي في قطاعات متنوعة، كما أوصت بمستويات البيع لتحقيق المكاسب.

وقدر عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدف الشراء لسهم سيدي كرير عند 7.35 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 105 جنبهات، وسهم أبوقير للأسمدة عند 24.25 جنيه، والبنك التجاري الدولي عند 37.80 جنيه، وبالم هيلز عند 1.43 جنيه، ومدينة نصر عند 2.70 جنيه.

وأوصى عبدالقادر ببيع هذه الأسهم عند المستويات التالية

السهم توصية البيع الأسبوع الحالي/ بالجنيهإغلاق الأسبوع الماضي/ بالجنيه
سيدي كرير 7.80 7.59
موبكو 116109
أموك 4.404.03
أبوقير25.9024.71
التجاري الدولي 4038.15
بالم هيلز 1.601.46
منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:48 م, السبت, 3 سبتمبر 22