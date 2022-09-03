«بايونيرز» توصي بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة الأسبوع الحالي

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي في قطاعات متنوعة، كما أوصت بمستويات البيع لتحقيق المكاسب.

وقدر عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مستهدف الشراء لسهم سيدي كرير عند 7.35 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 105 جنبهات، وسهم أبوقير للأسمدة عند 24.25 جنيه، والبنك التجاري الدولي عند 37.80 جنيه، وبالم هيلز عند 1.43 جنيه، ومدينة نصر عند 2.70 جنيه.

وأوصى عبدالقادر ببيع هذه الأسهم عند المستويات التالية