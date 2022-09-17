«بايونيرز» توصي بشراء حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي

أوصت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالشراء على مجموعة من أسهم البورصة المصرية الأسبوع الحالي في قطاعات الصناعة، والعقارات، والبتروكيماويات.

في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والصناعة والعقارات والبتروكيماويات

وقال عامر عبدالقادر إن السوق تأثرت الأسبوع الماضي بتراجعات الأسواق العالمية، ما أدى إلى تراجعات جعلت بعض الأسهم تسجل مستويات جاذبة للشراء.

وأوصى عبدالقادر بالشراء لأسهم أبوقير للأسمدة عند 22.690 جنيه، مقارنة بـ 23.90 جنيه في إغلاقات التداولات السابقة، وسيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك عند 7.30حنيه، مقارنة بـ 7.610 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.20 جنيه، مقارنة بـ4.190 جنيه التعاملات السابقة.

ولفت عبدالقادر إلى أن أسهم الشمس للإسكان والتعمير يوصي بشرائها عند 6.80 جنيه، مقابل 7.040 جنيه التعاملات السابقة، وسهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عند 6.20 جنيه، مقارنة بـ 6.42 جنيه التعاملات السابقة.

وأوصى أيضا بشراء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 2.91 جنيه، مقابل 3.070 جنيه الخميس الماضي، وسهم المجموعة المالية هيرميس عند 12.10 جنيه، مقارنة بـ 12.50 جنيه التعاملات السابقة، وسهم السويدي اليكتريك عند 7.15 جنيه، مقارنة بـ 7.40 جنيه التعاملات السابقة.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات وخسائر لرأس المال السوقي، بضغط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.82% مغلقا عند مستوى 10079 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.27% مغلقا عند 2267 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.01% مغلقا عند 3223 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 8.2 مليار جنيه، متراجعا بنسبة 1.2%، مغلقا عند مستوى 702.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 694.4 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وتراجعت التداولات إلى 13.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 17 مليار جنيه الأسبوع السابقK واقتنصت الأسهم 61.76% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات 38.24 خلال الأسبوع.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 79.5% من التعاملات على الأسهم المقيدة، بصافي شراء 782.3 مليون جنيه، كما سلك العرب اتجاها مماثلا بمشتريات 20.8% مليون جنيه، بحصة 7% من التداولات، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 806.1 مليون جنيه، بحصة 13.5% من التداولات.